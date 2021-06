Lewicowy Żyd o szefie MSZ Izraela: „Jest po prostu głupi”

– Kto normalny twierdziłby, że nowelizacja prawa uderza w ofiary Holokaustu? – powiedział izraelskiemu dziennikowi „Israel Hajom” lewicowy działacz społeczny żydowskiego pochodzenia – Jan Śpiewak.

– Polska musi zrobić to, co należy dla ocalałych z Holokaustu lub więzi z Izraelem ucierpi – powiedział minister spraw zagranicznych Izraela, Ja’ir Lapid. Skandaliczne słowa odnoszą się do nowelizacji Kpa, zgodnie z którą m.in. po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie postępowanie w celu jej zakwestionowania.

Szefowi izraelskiego MSZ-u odpowiada znany lewicowy społecznik żydowskiego pochodzenia – Jan Śpiewak.

– Kto normalny twierdziłby, że nowelizacja prawa uderza w ofiary Holokaustu? – pyta retorycznie Śpiewak w „Israel Hajom”.

– Dla mnie, jako osoby, która straciła większość rodziny w Holokauście, stosowanie takiej retoryki jest odpychające i stawia nas, Żydów w Polsce, w bardzo złym położeniu. Lapid wykorzystuje swoją walkę z Polską dla własnych politycznych korzyści w Izraelu – ocenia.

Gazeta zauważa, że Śpiewak to „jeden z największych zwolenników nowelizacji”, który nie jest, jak można byłoby się spodziewać z perspektywy Izraela, „ekstremistycznym nacjonalistą, ale młodym Żydem, którego dziadek walczył w powstaniu w białostockim getcie, a ojciec kierował Żydowskim Instytutem Historycznym”.

Dalej Śpiewak mówi, że „Lapid jest po prostu głupi”. – Moim zdaniem posługiwanie się taką retoryką jest antysemickie i to straszne słyszeć ją ze strony przedstawicieli Izraela – podkreśla.

Słowa Śpiewaka tylko potwierdzają to, co już wcześniej zauważyli liczni przedstawiciele polskiej prawicy – pisowska ustawa w niczym nie przeszkodzi Żydom ubiegać się o tzw. „mienie bezspadkowe”.

Źródło: PAP, NCzas