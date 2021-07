Miliardy Pfizera. Koncern zaciera ręce. Szykuje się „trwały popyt” na szczepionki przeciwko COVID-19

Pierwotnie przekonywano, że dwie dawki szczepionki wystarczą do osiągnięcia odporności przeciwko COVID-19. Pandemiczni eksperci oficjalnie przyznają już, że to za mało. Koncerny Pfizer i BioNTech zacierają ręce, bo sprzedaż preparatów przynosi im miliardy.

Amerykański i niemiecki koncern, które zyskami ze sprzedaży szczepionki dzielą się w proporcjach 50/50, spodziewają się, że w kolejnych latach będzie ogromne zapotrzebowanie na ich produkt.

Tylko w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku wyprodukowany przez nich preparat wygenerował przychody na poziomie 3,5 miliarda dolarów.

Ile Pfizer zarobi na szczepionkach?

Prognozowany wynik sprzedaży na cały 2021 rok wynosi 26 miliardów dolarów. Mowa wyłącznie o dawkach, na które podpisano już kontrakty.

Pfizer zakomunikował, że spodziewa się podpisać znacznie więcej umów na dostawy szczepionek, które miałyby być realizowane w 2022 roku oraz później.

– Na podstawie tego, co obserwujemy, uważamy, że trwały popyt w kolejnych latach na naszą szczepionkę przeciw COVID-19 – podobnie, jak na szczepionki przeciw grypie – jest bardzo prawdopodobnym wynikiem – oświadczył dyrektor Pfizera, Albert Bourla.

Szczepionka przeciw koronawirusowi była najlepiej sprzedającym się produktem w koncernie Pfizer w pierwszym kwartale 2021 roku. Audytorzy szacują, że w całym roku będzie odpowiadać za 1/3 przychodów firmy.

BBC donosi, że obok Pfizera/BioNTechu jeszcze Moderna może liczyć na ogromne zyski ze sprzedaży szczepionki. AstraZeneca oraz Johnson&Johnson podobno puszczają na rynek preparaty praktycznie po cenie produkcji, z naprawdę symboliczną marżą.

Coraz więcej wskazuje na to, że szczepionka Pfizera (lub innej firmy) będzie aplikowana w ramach tzw. zastrzyku przypominającego co roku. Więcej dawek to oczywiście więcej pieniędzy dla koncernu farmaceutycznego.

Według informacji „Dziennika Gazety Prawnej”, Polska również jest zainteresowana kolejnymi dawkami szczepionki przeciwko COVID-19 (na razie nie wiadomo, której firmy/firm). Wraz z Komisją Europejską negocjuje zakup kolejnych 30 mln dawek, a dostawy miałyby nastąpić jesienią 2020 roku.

Także minister zdrowia Adam Niedzielski przyznał ostatnio, że szykowana jest trzecia dawka szczepionki przeciwko koronawirusowi dla Polaków.