UCHO OKA(PRESS), czyli szpicel w Jedwabnem. Sommer: wysłali za nami jakąś agentkę-dziennikarkę, która podsłuchiwała prywatne rozmowy

10 lipca w Jedwabnem odbyły się obchody 80. rocznicy mordu na Żydach. Portal oko.press wysłał swoich przedstawicieli, którzy nie omieszkali… podsłuchiwać prywatnych rozmów.

W Jedwabnem pojawili się m.in. Tomasz Sommer, jeden z współautorów książki „Jedwabne. Historia prawdziwa”, nad którą prace trwały niemal trzy lata, publicysta Stanisław Michalkiewicz oraz poseł Konfederacji Grzegorz Braun.

Z zebranymi gośćmi podzielili się ustaleniami, które opisano na ponad 2000 stron najnowszej książki. Publikacja ta jako pierwsza omawia kompleksowo, na podstawie całości dostępnych dokumentów, zbrodnię, jakiej Niemcy dokonali w Jedwabnem, mordując kilkuset Żydów.

Reporterka oko.press Magdalena Chrzczonowicz, szukając haków i wypowiedzi, z których mogłaby uczynić sensację, podsłuchiwała prywatne rozmowy.

Do meritum w swej relacji się nie odniosła, ale znalazła miejsce na wplecenie kilku słów Grzegorza Brauna, które padły w prywatnej rozmowie i których kontekst był zupełnie inny.

„Po ok, 40 minutach Braun, Michalkiewicz i Sommer weszli na teren pomnika. Na nagraniu słychać, jak Braun mówi: „może to nie jest dobre miejsce” i wszyscy wychodzą. Nie wiadomo, do czego odnosi się to zdanie, szczególnie że chwilę później cała grupa wsiadła do autokaru i odjechała” – relacjonuje oko.press.

Z naszej strony możemy zapewnić, że podsłuchane słowa dotyczyły spraw prywatnych i nie odnosiły się w żaden sposób do Jedwabnego.

„Okopress, jak wynika z ich tekstu, wysłali za nami jakąś agentkę-dziennikarkę, która podsłuchiwała prywatne rozmowy. Co ciekawe merytoryczne przedstawienie sprawy Jedwabnego umknęło jakoś jej uwadze. Oni są na wojnie z Polską” – skomentował w mediach społecznościowych red. Sommer.

