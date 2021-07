Polski MSZ blokuje przyjazd amerykańskiego ambasadora? Jest odpowiedź

Już pół roku ambasadora USA w Polsce zastępuje chargé d’affaires – Bix Aliu, który bardziej niż jako dyplomata, dał się poznać jako aktywista LGBT. Według medialnych doniesień – przyjazd nowego ambasadora blokuje polski MSZ. Jest odpowiedź.

Od pół roku, czyli od odejścia Georgetty Mosbacher, Amerykanie nie mają w Polsce swojego ambasadora. Jest tylko chargé d’affaires, czyli dyplomata niższy rangą. Stanowisko to piastuje Bix Aliu, który dotychczas zachowywał się bardziej jak aktywista LGBT, niż dyplomata.

Według doniesień amerykańskiej prasy, ambasadorem USA w Polsce ma zostać Mark Francis Brzeziński – syn Zbigniewa Brzezińskiego, słynnego polsko-amerykańskiego politologa, który doradzał trzem amerykańskim prezydentom z lewicowej Partii Demokratycznej, i wnuk polskiego dyplomaty Tadeusza Brzezińskiego.

Przyjazd nowego ambasadora ma być jednak blokowany przez stronę polską. Pisaliśmy o tym:

Doniesienia te skomentował Krzysztof Szczerski w “24 pytaniach” PR24:

– Procedura trwa [powolywania ambasadora USA w Polsce]. Z tego co wiem, ze strony ministerstwa spraw zagranicznych jest kandydat, został tak, jak to powinno być zrobione, czyli dyskretnie poufnym kanałem przedstawiony nam do wyrażenia agrément. Ta procedura wyrażania agrément dla kandydata trwa. Ona wymaga działania różnych polskich instytucji, bo tak robimy przy okazji każdej kandydatury i to bynajmniej jest, trzymamy się we wszystkich ramach, które są dla tej procedury przeznaczone dlatego, że to po prostu, nie ma żadnych w tym względzie opóźnień – powiedział.

Źródło: NCzas, Polskie Radio