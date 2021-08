Według lewicy to „strefa wolna od LGBT”. Tymczasem zaraz przejdzie tam tęczowy marsz

Lewicowy aktywista, Bart Staszewski, rozpropagował za granicą kłamstwo, jakoby w Polsce były jakieś „strefy wolne od LGBT”. Tymczasem przez jedną z takich rzekomych stref niedługo przejdzie tzw. marsz równości.

Przez ten straszny Kraśnik, taki nietolerancyjny – według lewicy, taki nieprzyjazny środowiskom LGBT – już niedługo przejdzie tęczowy marsz.

Trudno w to uwierzyć, bo za granicą lewicowi aktywiści zrobili m.in. temu miastu na Roztoczu taki PR, jakby nie wpuszczano doń osób z tęczowymi flagami.

Taką wizję Polski, w której homoseksualistów oddziela się od innych ludzi (jak np. Murzynów w USA w ubiegłym wieku) roztaczał na Zachodzie lewicowy aktywista-propagandysta – Bart Staszewski.

Fotografował on się ze znakami, na których był napis „strefa wolna od LGBT”. Choć znaki były zrobione przez niego, to za granicą sądzono, że to miasta same ustawiły je na swoich rogatkach.

Kraśnik był jedną z miejscowości, które lewicowcy oczernili. Okazuje się jednak, że ich propaganda nie trzyma się kupy. Z jednej strony twierdzą, że są w Kraśniku dyskryminowani, a z drugiej – organizują tam swój przemarsz 23 października.

Tęczowi mają tam maszerować przez 4 kilometry. Nie wiadomo jeszcze, którędy przebiegnie trasa marszu.

Źródło: lublin112.pl