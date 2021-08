Mentzen UJAWNIŁ prawdę o „Polskim Ładzie”. Oni stracą najwięcej [VIDEO]

W rozmowie z redaktorem naczelnym „Najwyższego CZAS!”-u Tomaszem Sommerem polityk Konfederacji dr Sławomir Mentzen wyjaśnił, co w praktyce oznacza wprowadzenie zapisanej w „Polskim Ładzie” 9-procentowej składki zdrowotnej. Ujawnił, jakie grupy ucierpią na tym najbardziej.

Na antenie zdemonetyzowanego NCzas TV ujawnił, kto najbardziej odczuje 9-procentową składkę zdrowotną, planowaną przez rząd w ramach tzw. Polskiego Ładu.

– Jeżeli mówimy o ludziach na etacie, to do tych 10 tys. zł dochodu wiele się nie zmieni, bo mają wprowadzić jakieś ulgi dla klasy średniej, więc to się mniej więcej wyrówna i efekt będzie taki, że po prostu osoby zarabiające powyżej 10 tys. zł na umowie o pracę rzeczywiście zapłacą znacznie więcej, a wcześniej te różnice będą nieistotne – mówił Sławomir Mentzen.

– Prawdziwa duża różnica jest dla przedsiębiorców rozliczających się na podatku liniowym – zaznaczył.

– Do tej pory płacili 19 proc., powyżej 1 mln jeszcze 4 proc. daniny solidarnościowej, więc maksymalnie 23 proc. Teraz do tego dochodzi już od pierwszej złotówki dodatkowe 9 proc., więc ktoś, kto w ciągu całego roku zarobi 10 tys. zł zapłaci 1900 zł podatku dochodowego i 900 zł składki zdrowotnej. To liniowo cały czas będzie rosło – mówił właściciel kancelarii podatkowej.

Jak zaznaczył Mentzen, jednoosobowa działalność gospodarcza na podatku liniowym, to bardzo powszechna forma prowadzenia działalności w Polsce. Prowadzi ją bowiem ok. 700 tys. podmiotów. – I od przyszłego roku, jeżeli ktoś nie dokona żadnych zmian w swojej firmie, to (prowadzący taką formę działalności – przyp. red.) będzie miał najgorszą możliwą formę płacenia podatku – ocenił polityk Konfederacji.

– Jeżeli porównamy spółkę z.o.o. z tą jednoosobową działalnością gospodarczą na podatku liniowym, to okazuje się, że na działalności gospodarczej mamy: pełną odpowiedzialność swoim prywatnym majątkiem za zobowiązania firmy, mamy duży ZUS, do tego mamy liniowy PIT i składkę zdrowotną, czyli 28 proc. podatku plus duży ZUS plus odpowiedzialność – mówił.

– Dla porównania, spółka z.o.o., mamy 9 proc. CIT-u plus załóżmy, że wypłacamy pieniądze z niej w najgorszy możliwy sposób, czyli dywidenda, czyli dodatkowo 19 proc. PIT-u, czyli na podatku dochodowym wychodzi to mniej więcej podobnie, ale już nie mamy składki na ZUS, nie mamy w ogóle dużego ZUS-u i nie mamy odpowiedzialności prywatnym majątkiem za zobowiązania spółki. Więc porównując spółkę z.o.o., wykorzystywaną w najgorszy możliwy sposób, i jednoosobową działalność gospodarczą, wszystko wskazuje, żeby uciekać w kierunku spółki z.o.o. – kontynuował Mentzen.

– Jak ktoś jest na podatku liniowym i nic nie zrobi z tą swoją działalnością, będzie płacił bardzo wysokie podatki. Natomiast jeżeli ten ktoś przejdzie na ryczałt, albo na spółkę z.o.o., albo na spółkę z.o.o. plus ryczałt, albo na spółkę komandytową, to będzie płacił nawet niższe podatki niż w tym roku, w związku z czym ta zmiana tak naprawdę w praktyce będzie miała następujące konsekwencje:

Jeżeli ktoś z powodu kredytów, albo dotacji, albo koncesji, albo innych uwarunkowań zewnętrznych nie może zmienić formy prowadzenia działalności, to będzie płacił dużo wyższe podatki. To są np. notariusze, którzy muszą swoją firmę prowadzić w formie albo jednoosobowej działalności, albo spółki osobowej, nie mogą być na spółce z.o.o., więc oni dostaną po głowie.

Druga kategoria – ludzie, którzy nic nie zrobią ze swoimi podatkami, oni zaczną płacić znacznie wyżej

I trzecia grupa – to są ludzie, którzy coś zrobią i najprawdopodobniej będą płacili mniej niż teraz – wskazał Mentzen.

– Natomiast w tabelkach dalej się będzie zgadzało, że najbogatsi płacą więcej, premier będzie mógł ogłaszać sukces, że udało mu się dobrać do kieszeni najbogatszych. A prawda będzie taka, że do kieszeni najbogatszych to mu się nie uda dostać, bo oni już wiedzą, co zrobić, żeby ten podatek sobie zmniejszyć, a najbardziej dostanie klasa średnia, ludzie zarabiający 10-15 tys. zł miesięcznie – skwitował Sławomir Mentzen.