Uczniowie wrócą do szkół na tydzień covidowej propagandy. To szykuje im rząd od 1 września [VIDEO]

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przygotowało zestaw materiałów informacyjnych o szczepieniach przeciw COVID-19 dla uczniów, którzy ukończyli 12 lat. W pakiecie znalazły się filmy, scenariusze lekcji i dodatkowe materiały edukacyjne.

Zestawy te mają pomóc w zorganizowaniu tygodnia informacyjnego w szkołach – lekcji z uczniami i spotkań informacyjnych z rodzicami na temat szczepień przeciw COVID-19. Opublikowano je na stronie internetowej MEiN.

Zostaną też wysłane do wszystkich szkół i placówek w Polsce za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej i zamieszczone na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE) https://zpe.gov.pl/

Resort edukacji i nauki przypomina, że zgodnie z zaplanowanym harmonogramem szczepienia uczniów w szkołach pierwszy tydzień września zostanie poświęcony na „działania informacyjne” (tzw. tydzień informacyjny). W tym czasie dyrektorzy będą organizować spotkania informacyjne z rodzicami na temat szczepień dzieci, które ukończyły 12 lat. Mają odbyć się także lekcje, nie tylko wychowawcze, związane z tym tematem.

Następnie szkoły będą zbierać deklaracje rodziców o chęci zaszczepienia dziecka w ramach akcji organizowanej w szkole albo w wyznaczonym punkcie szczepień.

W pakiecie informacyjnym znalazły się: filmy edukacyjne dla starszych uczniów szkół podstawowych (klas IV-VIII) i dla uczniów szkół ponadpodstawowych, które przybliżają historię wynalezienia szczepionki, istotę jej działania i wpływ na choroby zakaźne, które mogą być zwalczane dzięki szczepieniom.

Zaprojektowano też scenariusze lekcji do wykorzystania na lekcjach lub zajęciach z wychowawcą (treści są skoncentrowane na „społecznej odpowiedzialności” i konkretnych działaniach, które mogą zrealizować uczniowie, żeby chronić się przed chorobami); materiały edukacyjne przygotowane przez specjalistów (profesorów wirusologii i epidemiologii), zawierające aktualne informacje na temat roli szczepień w zapobieganiu epidemii. Materiały odnoszą się do najczęściej pojawiających się pytań i wątpliwości związanych ze szczepieniami przeciwko COVID-19.

Pod koniec propagandowego filmiku dla uczniów klas IV-VIII słyszymy, „moje zdrowie i twoje zdrowie, to nie tylko nasza sprawa, ale też ludzi, z którymi żyjemy na co dzień”.

– Nasze decyzje mają duży wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, niezależnie od tego, jak wyniośle to brzmi. Zadbaj o swoje zdrowie. Popatrz też na wszystkie choroby, które od wieków dziesiątkowały ludzkość. Poświęcenie wielu ludzi pozwoliło nam je zredukować i w niektórych przypadkach całkowicie pokonać. Nie daj się wkręcić, że twoje decyzje nie są ważne i nie masz do nich prawa. Spójrz na historię i na to, co dzieje się dzisiaj i podejmij odpowiednie decyzje dotyczące zdrowia twojego i twoich najbliższych (…) Dostarczyliśmy ci dużo informacji, wierzymy, że podejmiesz odpowiednie decyzje – mówi bohaterka filmiku.

W filmiku dla uczniów szkół ponadpodstawowych dodano zaś postać „Pana Profesora”. Nie wiadomo jednak, kim naprawdę jest tajemniczy mężczyzna.

Nie ma tam jednak żadnego bezpośredniego odniesienia do szczepionek przeciwko Covid, ani tym bardziej do badań naukowych na ich temat.

O szczepieniach dzieci na Covid mówił biolog medyczny dr Piotr Witczak podczas konferencji Ordo Medicus. Więcej na ten temat można przeczytać poniżej.

Źródła: PAP/MEiN