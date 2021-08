Kościół covidian. Prymas Polski: „Aktem miłości jest przyczynianie się do tego, aby większość ludzi się zaszczepiła”

„Za papieżem Franciszkiem Kościół powtarza dziś, że w obliczu trwającego wciąż zagrożenia epidemiologicznego zaszczepienie się jest aktem miłości. I aktem miłości jest przyczynianie się do tego, aby większość ludzi się zaszczepiła” – stwierdził podczas homilii z okazji święta Matki Boskiej Częstochowskiej abp Wojciech Polak, Prymas Polski.

Podczas uroczystej sumy na Jasnej Górze abp Wojciech Polak zahaczył m.in. o kwestię szczepień przeciwko Covid-19. Podkreślił, że za papieżem Franciszkiem Kościół ma dziś twierdzić, że w obliczu trwającego „zagrożenia epidemicznego” zaszprycowanie się ma być „aktem miłości”.

– I aktem miłości jest przyczynianie się do tego, aby większość ludzi się zaszczepiła – stwierdził abp Polak.

W Kościele są jednak także inne głosy. O. Daniel Galus zachęcił wiernych, aby nie przyjmowali szprycy. Jak mówi, szczepionki to eksperymentalne preparaty.

Ksiądz z kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego w miejscowości Czatachowa nieopodal Częstochowy sugeruje wiernym, by nie przyjmowali szczepionek przeciw koronawirusowi. Uważa, że Kościół Katolicki został „wmieszany w propagandę”.

– Proszę starajcie się, żeby nie przyjmować tak zwanej szczepionki – mówił podczas kazania o. Galus.

– Zachęcam tylko do tego, żebyście przyjmowali inne szczepionki w dwóch dawkach. Spowiedź i komunia święta, dwie dawki. Sam często biorę te dawki i działają – mówił.

– Módlmy się! Niestety kościół został wmieszany w tę propagandę, w tę politykę covidowo-szczepionkowo-wirusową. W niektórych miejscach, parafiach, są tak zwane punkty szczepień, kościół powinien być jak najdalej od tego – twierdzi duchowny.

Wskazał, że żaden koncern nie chce wziąć odpowiedzialności za ewentualne skutki uboczne wyprodukowanych w ekspresowym tempie szczepionek.

– Trzeba o tym mówić. Ja jako kapłan mam obowiązek o tym mówić. To nie jest z mojej strony jakaś forma uprawiania polityki, propagandy. To nakazuje mi sumienie, serce, to nakazuje mi duch święty, żeby wam o tym mówić – mówił o. Galus.

Źródła: PCh24.pl/NCzas