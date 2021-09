Kiedy szkoły zamienią się w szprycpunkty? Niedzielski UJAWNIŁ plany rządu

Na antenie RMF FM „minister pandemii” Adam Niedzielski był pytany m.in. o zapowiadaną akcję szprycowania w szkołach. Szef resortu zdrowia przypomniał, że w wakacje rozpoczęły się szczepienia młodzieży w wieku 12-15 lat.

– Przede wszystkim to trzeba powiedzieć, że szczepienie jest dopuszczone dla grupy wiekowej 12-15 lat, bo to jest ta nowość. W czasie wakacji rozpoczęliśmy szczepienie i tam blisko 700 tys. dzieciaków jest zaszczepionych na mniej więcej 3 mln, więc te 31 proc. to i tak jest całkiem niezły wynik – chwalił się w rozmowie z Robertem Mazurkiem Niedzielski.

Pytany, kiedy rozpocznie się akcja podawania szprycy w szkołach, „minister pandemii” wskazał, że najpierw zbierane będą deklaracje.

– Jeżeli chodzi o deklaracje chętnych, to oczywiście te deklaracje będą dotyczyły pozostałej grupy, przy czym te deklaracje są teraz zbierane. Akcja szczepień będzie tak zorganizowana, że celujemy w trzeci tydzień września, żeby się szczepienia odbyły, a do tego czasu po prostu będą zbierane deklaracje – mówił.

Szef pandemicznego resortu zdrowia zapewniał również, że rząd będzie się starał utrzymać nauczanie stacjonarne.

– Tutaj zdecydowanie będziemy robili wszystko, żeby to nauczanie stacjonarne jednak było jak najdłużej. Nawet założenie jest takie, żeby w zasadzie nie było przerwy w tej stacjonarnej nauce, ale oczywiście te założenia można sobie robić, a potem pandemia może wszystkie te plany pokrzyżować. Więc założenie jest takie i to też nie jest tylko założenie, które jest po prostu takim „twardym przemyśleniem”, które za wszelką cenę będziemy realizowali – stwierdził.

Niedzielski podkreślał, że powrót do nauczania zdalnego jest możliwy przy „bardzo dużych liczbach zakażeń i na dodatek przekładających się rzeczywiście na hospitalizacje”.

Warto przypomnieć, że na początku roku szkolnego uczniowie mają być bombardowani szprycpropagandą. MEiN przygotował nawet przykładowe scenariusze zajęć na „tydzień informacyjny” o szprycy. Zajęcia takie są przewidziane już od I klasy szkoły podstawowej. Ponadto przygotowano też specjalne „filmiki edukacyjne”.

Więcej o tym, jak nauczyciele mają szerzyć szprycpropagandę można znaleźć w poniższych artykułach.

Źródła: RMF FM/NCzas