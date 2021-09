Niedzielski kpi czy o drogę pyta!? „Szczepienie będą objęte zwykłym systemem refundacji”. Bo niby są dobrowolne i za darmo

Wszyscy, którzy we wrześniu i październiku będą się szczepili przeciw COVID-19 w związku ze zbliżającą się czwartą falą i zwiększeniem liczby zakażeń, będą mogli uczynić to bezpłatnie – powiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski.

W czasie konferencji prasowej w Karpaczu szef resortu zdrowia pytany był, czy szczepienia przeciw COVID-19 będą bezpłatne.

„Normalne szczepienia, które mamy w kalendarzu szczepień czy inne podlegają zasadom refundacyjnym. Czyli jeżeli określa się grupy, w ramach których refundacja jest 100 proc. czy 50 proc., to ta odpłatność jest stopniowo redukowana” – powiedział Niedzielski

Przyznał, że „szczepienia przeciwko COVID-19 miało od początku nieco inną formułę”. „Nie było wskazanych grup. Była określona cała populacja i pełna dostępność. Na pewno będzie jakiś moment w czasie – nie przesądzałbym, czy to będzie od początku roku – kiedy te szczepienie będą objęte zwykłym systemem refundacji” – powiedział szef MZ.

Wyjaśnił, że „jeżeli zostaną objęte nim szczepienia covidowe, to będziemy decydować o poziomie refundacji, który może być zróżnicowany w poszczególnych grupach, tak jak to jest przy szczepieniu np. na grypę, gdzie szczepienia dla osób w wieku senioralnym jest w pełni refundowane. Wtedy będziemy te decyzje podejmowali” – powiedział Niedzielski.

Zaznaczył, że „w obecnej sytuacji wszyscy, którzy we wrześniu, październiku będą się szczepili w związku ze zbliżającą się czwartą falą i zwiększeniem liczby zakażeń, będą mogli uczynić to bezpłatnie”.

Czy to wszystko oznacza, że nadciąga obowiązek szczepień? Czy też to sposób – tak podkreślana „bezpłatność” (ciekawe, czy pan minister ma świadomość skąd rząd bierze pieniądze na szprycę) zaplanowana na wrzesień i październik – na (który to już raz?) zmuszenie nas do przyjęcia „anykowidowego preparatu”? I czy teraz faktycznie są „dobrowolne”? Tego Adam Niedzielski oficjalnie, niestety, nie wyjaśnił.

Ponad 18,95 osób jest w Polsce w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19, czyli otrzymało dwie dawki preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionkę Johnson & Johnson – podano we wtorek na stronach rządowych.

Liczba wszystkich wykonanych w naszym kraju szczepień przeciwko COVID-19 wynosi 36 525 458. W pełni zaszczepionych jest 18 957 376 osób. Łącznie do Polski dostarczono 53 910 230 dawek, z czego do punktów trafiło 38 488 580.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 391 290 dawek.

Zgłoszono w tym czasie 14 970 niepożądanych odczynów poszczepiennych, oficjalnie w większości łagodnych.