Kierownictwo PiS przyjęło specjalną uchwałę. Wykluczają #PolExit

Polska nie wyjdzie z Unii Europejskiej – zapewnia Prawo i Sprawiedliwość. Kierownictwo partii potrzebowało w tej sprawie przyjąć specjalną uchwałę.

Jak poinformowała rzecznik PiS Anita Czerwińska, kierownictwo PiS przyjęło uchwałę „W sprawie przynależności Polski do UE oraz suwerenności Rzeczpospolitej”, wykluczającą możliwość Polexitu.

Czerwińska: kierownictwo PiS przyjęło uchwałę "W sprawie przynależności Polski do UE oraz suwerenności Rzeczpospolitej", wykluczającą możliwość Polexitu. (PAP) pic.twitter.com/6VmymkrNTr — PAP (@PAPinformacje) September 15, 2021

Według nas stwierdzenia „przynależność Polski do UE” oraz „suwerenność Rzeczpospolitej” wzajemnie się wykluczają, ale PiS najwyraźniej sądzi inaczej. I dalej będzie potulnie spełniał, tak jak spełniał dotychczas, wszelkie rozkazy Brukseli.

Po co PiS-owi uchwała?

Specjalną uchwałę przyjęto podczas posiedzenia Komitetu Politycznego PiS.

„W związku z tym, że w ostatnim czasie pojawiają się kłamliwe informacje na temat stanowiska PiS w sprawie przynależności Polski do UE postanowiliśmy uchwałą Komitetu Politycznego odnieść się do tego” – poinformowała Czerwińska.

Uchwała – dodała – nosi tytuł „W sprawie przynależności Polski do Unii Europejskiej oraz suwerenności RP”.

W uchwale – wskazała Czerwińska – wykluczono możliwość Polexitu. Jak dodała totalna opozycja przypisuje ugrupowaniu „coś czego absolutnie nigdy nie planowaliśmy, nigdy o tym nie mówiliśmy”.

„To po prostu nie ma odzwierciedlenia w faktach. Wiążemy przyszłość Polski jednoznacznie z przynależnością do Unii Europejskiej, ale to nie oznacza, że musimy się godzić na postępujący, pozatraktatowy proces ograniczania suwerenności państwom członkowskim” – mówiła.

„Chcemy żeby Polska była członkiem Unii Europejskiej i pozostała państwem suwerennym” – dodała.

Czerwińska podkreśliła, że w uchwale odniesiono się też do tego, że UE potrzebuje głębokich zmian. W tym kontekście wskazała na trwającą Konferencję ws. Przyszłości Europy.

„Wspólnie z innymi partiami centroprawicowymi będziemy wypracowywać alternatywny nurt; nurt, plan reform Unii Europejskiej, który będzie nawiązywał do źródeł, do myśli ojców założycieli. Chcemy żeby Europa wróciła do tych korzeni, fundamentów, na których powstała” – mówiła Czerwińska.

O tym, że PiS nie planuje wyprowadzania Polski z UE w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej zapewniał także prezes Jarosław Kaczyński.