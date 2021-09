OSTRA konferencja Konfederacji. Braun o rządzie: powinni być masowo posądzani o zbrodnię [VIDEO]

Konfederacja zarzuciła rządowi bezpodstawne zastraszanie i segregację Polaków. Grzegorz Braun wyraził nadzieję, że minister Adam Niedzielski wraz ze wszystkimi swoimi zastępcami doczekają rzetelnego procesu sądowego.

W środę przed Sejmem Konfederacja organizuje protest pod hasłem „Stop segregacji sanitarnej”. Politycy prawicowej formacji sprzeciwiają się covidowej polityce rządu, czemu wyraz mają zamiar dać na ulicy.

Podczas konferencji prasowej w Sejmie czołowi politycy Konfederacji argumentowali, dlaczego organizują protesty i dlaczego – ich zdaniem – działania PiS-u są nie tylko nielogiczne, ale przede wszystkim pozbawione podstaw naukowych i prawnych.

– Rząd od dawna stosuje strategię zastraszania społeczeństwa. Sugeruje, że będziemy segregowani, bez żadnej podstawy prawnej. Po to, żeby wymusić wysokie wskaźniki szczepień. Rząd nie chciał, nie potrafił i nie zbudował żadnego zaufania w stosunku do programu szczepień. Program utknął na poziomie 50 proc., co jest powodem wielkiego kompleksu ministra zdrowia. Adam Niedzielski najwyraźniej nie rozumie sytuacji, w jakiej się znalazł, na co wskazują jego liczne oświadczenia prasowe i polityczne – powiedział Krzysztof Bosak.

– Jako Konfederacja od początku krytykujemy ten styl prowadzenia polityki. Służy ona szkodzie społecznej, dzieleniu społeczeństwa, narusza standardów w polityce zdrowotnej, ładzie prawnym, a nie budowaniu budzącego powszechne zaufanie systemu opartego na podstawie naukowych – dodał kandydat na prezydenta w 2020 roku.

Segregacja sanitarna

Dobromir Sośnierz zwrócił uwagę, że PiS myli się zarówno w polityce lockdownowej, jak i szczepionkowej.

– Minister Niedzielski wielokrotnie podkreślał, że będą kolejne obostrzenia, że będzie towarzyszyła nam segregacja sanitarna, czyli niezaszczepieni będą podlegali pod inne reguły, niż zaszczepieni. Po pierwsze, nie wyciągnęli wniosków z tego, że zamknięcia (obostrzenia, restrykcje – red.) nie działają. Po drugie, nie rozumieją, że próba wymuszania na ludziach szczepienia kończy się tym, że spada zaufanie do szczepień. Jeśli coś jest przymusowe, to często pojawia się podejrzenie – czasem słuszne, czasem nie – że to jest niedobre, bo gdyby było dobre, to dlaczego miałoby być przymusowe? Nawołujemy rząd do rezygnacji z tej strategii i powrotu do całkowitej dobrowolności szczepień – podkreślił Sośnierz.

Braun: powinni być masowo posądzani o zbrodnię

Grzegorz Braun zacytował doktora Zbigniewa Hałata, który wystąpił na posiedzeniu połączonych zespołów parlamentarnych – ds. bezpieczeństwa szczepień dzieci i dorosłych oraz ds. nadużyć i naruszeń prawa w związku z COVID-19.

– Dr Zbigniew Hałat, epidemiolog, były szef sanepidu, stwierdził, że tego, co władze RP robią z Polakami nie da się nawet nazwać eksperymentem medycznym, ponieważ te działania nie spełniają żadnych kryteriów naukowych, merytorycznych, sanitarnych, prawnych. Dr Hałat całkowicie dyskredytuje działania rządu w tej sprawie i dopomina się o prokuratora dla ludzi, którzy wprowadzają Polaków w błąd, organizując zmasowaną kampanię propagandową, nieopartą na faktach medycznych – mówił Braun.

– W innych krajach widzimy już kolejne fale, a kolejna dawka szczepionki nie zmienia biegu rosnącego krzywych obrazujących wzrost zachorowalności (chodzi o Izrael – red.). To są empiryczne dowody na brak podstaw merytorycznych, naukowych, badawczych praktyk, które rząd na masową skalę propaguje – stwierdził poseł.

– Brak też podstaw prawnych. To nie jest tylko nasza diagnoza czy refleksja publicystyczna, to jest fakt potwierdzony przez setki wyroków sądów RP, które jako bezprawne rozpoznały działania władz polegające na nakładaniu rozmaitych kar, mandatów, grzywien, restrykcji. Sądy całkowicie odbierają nawet pozór legalności działania władz – nie ma wątpliwości Braun.

– Minister „choroby i nagłej śmierci” Niedzielski, jego grupa przestępcza, czyli wiceministrowie, rzecznicy i tak dalej, to jest grupa, która dopuszcza się przestępstw, a z uwagi na masowość tych przestępstw mogą i powinni być masowo posądzani o zbrodnię. Zwłaszcza w odniesieniu do nieletnich czy najsłabszych ludzi, które mają ograniczone możliwości osądu w tej sprawie, które mają ograniczone możliwości docierania do rzetelnych informacji – kontynuował.

– Jako Konfederacja zbieramy materiał dowodowy do prokuratury. Do procesu, który tych przestępców i zbrodniarzy czekać musi w RP, jeżeli ma to być państwo wolnych ludzi, a nie niewolników i nadzorców niewolników – zapowiada Braun.