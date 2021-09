Wielki protest w Warszawie! „Stop segregacji sanitarnej”. Dziambor: Bitwę wygraliśmy, wojna przed nami [NA ŻYWO]

W Warszawie pod Sejmem trwa manifestacja przeciwko wprowadzaniu w Polsce segregacji sanitarnej. Śledź relację na żywo.

Pierwotnie Sejm miał w środę procedować ustawę 1449, która zaprowadza segregację sanitarną, wprowadza policję sanitarną oraz wiele innych niebezpiecznych mechanizmów.

W ostatniej chwili projekt „spadł” z obrad rządowych, co nie znaczy, że w niedalekiej przyszłości nie wróci. Pomimo odłożenia w czasie procedowania ustawy 1449, ludzie pod Sejmem protestują przeciwko covidowej polityce rządu.

Śledź relację na żywo.

17:30 Na proteście pojawił się także były kandydat na prezydenta RP i były eurodeputowany, prof. Mirosław Piotrowski. Powiedział, że choć decyzja o wycofaniu ustawy z obrad to mały sukces Konfederacji, to należy nadal uważnie patrzeć rządowi na ręce. – Trzeba powiedzieć zdecydowane nie wszelkim reżimom: komunistycznym czy sanitarnym – zaakcentował prof. Piotrowski.

17:21 Grzegorz Braun stwierdził, że decyzje, które są podejmowane przez polityków pod pretekstem walki z koronawirusem, to nic innego jak „tresura ludzkiego stada”. Powtórzył mniej więcej to, co mówił kilka godzin wcześniej podczas konferencji prasowej w Sejmie. Do przeczytania w tym miejscu.

17:08 Artur Dziambor: – Ustawa 1449 „spadła z rowerka”. To jest Wasz sukces! Okazała się zbyt kontrowersyjna nawet dla twardogłowych PiS-owców. Teraz pracują nad tym, żeby ją „trochę ładniej napisać”. Jeżeli wrócą z ustawą za dwa tygodnie, będziemy gotowi. Wrócimy tutaj. Oni muszą zrozumieć, że Polacy sobie nie pozwolą w ten sposób ograniczyć wolności. Na razie jest mały sukcesik. Bitwę wygraliśmy, wojna przed nami.

17:01 Na transparentach można przeczytać m.in.: „Rząd pod sąd”, „Sanitarna komuna won”, „Segregujmy tylko śmieci”, „Stop 1449”.

16:58 Kilka zdjęć z protestu.

16:51 – Dlaczego przeciwko segregacji sanitarnej protestujemy? Ano dlatego, że ona nie ma sensu, nie działa. Najnowsze dane, badania z innych państw pokazują, że osoby zaszczepione mogą być chore na covid, mogą zakażać innych. Nawet izraelski minister zdrowia powiedział – kiedy myślał, że kamery są wyłączone – że segregacja sanitarna nie ma żadnych uzasadnień medycznych, epidemiologicznych. Segregacja sanitarna ma na celu przymuszenie do szczepienia tych, którzy się jeszcze nie zaszczepili. A coraz więcej wskazuje na to, że szczepienia będą musiały być powtarzane, nawet co pół roku, a niedługo mogą być także płatne, co zapowiedział ostatnio rzecznik rządu PiS. Albo to zaganianie Polaków, by się szybko zaszczepili „za darmo”, albo to niekończący się interes dla władzy i koncernów farmaceutycznych. Dlatego przedstawiliśmy projekt ustawy „stop segregacji sanitarnej”, który zapewnia brak dyskryminacji ze względu na szczepienie. Niestety, utknął w Sejmie. Został złożony 28 czerwca, a marszałek Sejmu Elżbieta Witek do dzisiaj nie nadała mu numeru druku – mówił Stoch.

16:46 Witold Stoch (Konfederacja): – Minister Niedzielski powinien odpowiedzieć za wszystko, co robi z nami przez ostatni rok. Nie można też zapominać o ministrze Szumowskim, od którego to szaleństwo się zaczęło. Szaleństwo trwa już półtora roku.

16:38 Ze sceny przedstawiane są założenia ustawy 1449 – to m.in. potężna kara finansowa za „kłamstwo covidowe”, czyli zatajenie przed sanepidem „kontaktu” z osobą z dodatnim wynikiem testu na COVID-19, to także zamknięcie na 30-dniową kwarantannę. Więcej o ustawie 1449 przeczytasz w tym miejscu.

16:30 Rozpoczęły się przemówienia polityków. Do protestujących dołącza coraz więcej osób.