Dr Paweł Basiukiewicz ponownie usunięty z Twittera. „Cenzura jak za komuny”

Doktor Paweł Basiukiewicz, kardiolog i specjalista chorób wewnętrznych, po raz kolejny został ocenzurowany na portalu społecznościowym Twitter. Jego konto zniknęło.

Dr Basiukiewicz znany jest z krytyki polityki covidowej. Przywołuje badania, statystyki i tłumaczy, dlaczego – jego zdaniem – droga objęta przez rządzących w walce z koronawirusem jest kompletnie nietrafiona.

Ostatnio przyłapał na manipulacji znanego pandemicznego kreatora strachu, doktora Pawła Grzesiowskiego. Wykazał czarno na białym, dlaczego ten się myli. Media głównego nurtu nie były jednak zainteresowane takim tematem.

Dr Basiukiewicz już raz został usunięty z Twittera za głoszenie zdania niezgodnego z oficjalną covidową narracją. Teraz jego konto zostało zawieszone po raz kolejny. Za co dokładnie – nie wiadomo, gdyż cenzorzy nie tłumaczą się ze swoich działań. Należy przyjąć, że za „całokształt”.

„Pan Doktor Paweł Basiukiewicz znowu zawieszony na TT. Obrzydliwa cenzura, jak za komuny” – skomentowała poseł PiS, Anna Maria Siarkowska.

„Konto dr. Pawła Basiukiewicza znowu zawieszone. Jeśli to nie jest cenzura, to nie wiem, co nią jest” – napisał publicysta Łukasz Warzecha.

Ale dr Basiukiewicz pisze niezwykle kulturalnie i ostrożnie we wszystkich kwestiach, nie tylko szczepień. Przytacza opinie innych, szuka ciekawostek, nowych badań, sam często powstrzymuje się od jednoznacznych ocen.

dr. Basiukiewicz na Telegramie.

dr. Basiukiewicz na Telegramie.

Tam go nie ruszą.