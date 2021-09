Protesty przeciwko segregacji sanitarnej i restrykcjom na całym świecie [RELACJA VIDEO]

Protesty przeciw segregacji sanitarnej i restrykcjom wprowadzonym pod pretekstem mniemanej pandemii COVID-19 odbywają się na całym świecie. Tylko dziś w sieci pojawiły się nagrania z Australii, Francji, Walii czy Finlandii.

W mijającym tygodniu protest „Stop Segregacji Sanitarnej” odbył się w Warszawie. Była to manifestacja przeciwko wprowadzaniu w Polsce segregacji sanitarnej. Zachęcamy do zapoznania się z relacją z tego wydarzenia:

Protesty na całym świecie

Australia

Tymczasem protesty przeciw polityce lockdownowej, restrykcjom czy też segregacji sanitarnej odbywają się na całym świecie. Opisywaliśmy już zdarzenia, które miały miejsce w objętej prawdopodobnie najbardziej surowym lockdownem na świecie Australii.

Przypomnijmy, że w australijskim Melbourne manifestujący przedarli się przez kordon policji i ruszyli w miasto. Pomimo zakrojonych działań prewencyjnych, manifestanci nie dali za wygraną i wyszli na ulice.

Więcej na ten temat:

Francja

Do protestów, jak niemal co sobotę od wielu tygodni doszło także we Francji. Manifestacje w całym kraju odbywają się przeciwko wprowadzeniu segregacyjnej „przepustki sanitarnej”.

Wielka Brytania

Do protestów doszło również w wielu miejscach Wielkiej Brytanii, m.in. w Leeds czy Cardiff. Przypomnijmy, iż lipcu władze Wielkiej Brytanii zniosły niemal wszelkie koronarestrykcje. Zapowiadano powrót do względnej normalności.

Teraz brytyjski premier Boris Johnson przyznał, że jest to tylko mądrość etapu. Nie wyklucza, że Brytyjczycy poznają jednak smak segregacji sanitarnej.

Protesty w Europie

Protesty odbyły się także w wielu innych miejscach Europy. W sieci pojawiły się nagrania m.in. ze Szwajcarii, Chorwacji, Finlandii, Łotwie czy Holandii.

Protesty poza Europą

Protesty odbywały się także w wielu miejscach poza Europą. W sieci pojawiły się nagrania m.in. z Tajwanu, Południowej Afryki, USA czy Kanady.