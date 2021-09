Nie ustają protesty przeciwko przymusowi szczepień. Policja w trosce o „zdrowie” zrobi „ścieżki zdrowia”? [VIDEO]

W poniedziałek setki osób atakowały siedzibę Unii Budowlanej, Leśnej, Morskiej, Górniczej i Energetycznej (CFMEU), wyrażając protest wobec obowiązku szczepień przeciwko Covid-19. Protesty były odpowiedzią na obowiązkowe szczepienia dla pracowników budowlanych.

„Antyszczepionkowcy przebrani za budowlańców od dwóch dni niszczą radiowozy, atakują policjantów, rzucają butelkami i kamieniami i wykrzykują wulgarne hasła na temat szczepień. Sparaliżowali Melbourne, w tym główne arterie i mosty. Policja była zmuszona użyć gazu pieprzowego i granatów dymnych, pogrążając jedno z największych miast Australii w chaosie” – informował dość jednostronnie mainstreamowy „The Australian”.

Duże podobieństwo do czasów PRL i komunizmu, kiedy to protesty robotników też nazywano protestami „warchołów” i twierdzono, że zdrowa klasa robotnicza popiera rząd. Tutaj mamy motyw „przebierańców”, którzy udają pracowników budowlanych. Dodatkowo padają epitety „pijanych faszystów”, „motłochu”.

We wtorek rano gazeta obliczała liczbę protestujących na około 2 tys. osób. Twierdzono, że są to „wandale” powiązani ze „skrajną prawicą”. Były lider Partii Pracy Bill Shorten nazwał demonstrantów… „nazistami”. Policja w stanie Wiktoria, którego Melbourne jest stolicą, straszyła nowymi metodami działania.

Na Antypodach restrykcje sanitarne są bardzo surowe i wprowadzane w porównaniu z innymi krajami świata, mocno na wyrost. Bunt specjalnie nie dziwi. Niektórzy internauci złośliwie, ale i dość słusznie pytali, czy stosowane przez policję bardzo brutalne środki „przymusu bezpośredniego” i wymachiwanie bronią, to aby naprawdę jeszcze troska o ochronę zdrowia publicznego?

