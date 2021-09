Szokująca akcja policji. Sceny grozy na ulicach. Masowe protesty przeciw obowiązkowym szczepieniom. „To jest rewolucja” [VIDEO]

W sieci pojawiło się szokujące nagranie z brutalnej interwencji policji w Melbourne, gdzie od kilku dni trwały gwałtowne manifestacje przeciw obowiązkowi szczepień, które ucichły dopiero w czwartek.

W czwartek, po trzech dniach gwałtownych protestów przeciw obowiązkowym szczepieniom, na ulicach Melbourne zrobiło się spokojnie. Nie zabrakło jednak patroli policji, które m.in. chodziły od drzwi do drzwi zadając nietypowe pytania.

Patrole policji przemierzały centrum Melbourne, a funkcjonariusze sprawdzali powody, dla których ludzie przebywali na zewnątrz, po tym jak w środę w drugim co do wielkości mieście Australii doszło do gwałtownych protestów.

Przypomnijmy, że w środę policja dokonała ponad 200 aresztowań. Komisarz Policji Wiktorii Shane Patton, wypowiadając się w czwartek dla lokalnych mediów powiedział, że policja uzbrojona w gaz łzawiący i gumowe kule będzie nadal obecna na ulicach.

– Nie będziemy tolerować tego, że miasto jest trzymane dla okupu – powiedział Patton. – Mamy nadzieję, że zdrowy rozsądek zaczyna przeważać, a oni zaczynają się zastanawiać nad swoim postępowaniem i jakie są nastroje społeczne wobec tych ludzi, którzy to robią.

Zamknięcie centrum szczepień

Jak donosi Reuters centrum szczepień przy ratuszu w Melbourne będzie zamknięte do poniedziałku po tym, jak kilku pracowników zostało zaatakowanych fizycznie i werbalnie podczas drogi do pracy.

Premier stanu Wiktoria, Daniel Andrews, pytał podczas spotkania z mediami: „dlaczego miałbyś znieważać, jak mi powiedziano, dlaczego miałbyś pluć na ludzi, którzy wykonują tego rodzaju pracę?”. – To jest brzydkie, to jest niestosowne – dodał.

Obowiązek szczepień dla pracowników budowlanych

Protesty są następstwem decyzji premiera stanu Wiktoria Dana Andrewsa, który ogłosił, że pracownicy sektora budowlanego zobligowani są do przyjęcia pierwszej dawki szczepionki przeciw COVID-19 do 23 września. W przeciwnym razie nie będą mogli pracować.

Manifestacje były początkowo organizowane przez pracowników budowlanych, którzy sprzeciwiali się obowiązkowi szczepień nałożonemu na ich branżę.

Demonstracje szybko jednak się rozszerzyły, kiedy dołączyły do nich osoby niezadowolone z totalnego lockdownu i zaprowadzania „nowej normalności” pod pretekstem mniemanej pandemii koronawirusa.

Kilkudniowe protesty

W mieście od kliku dni trwały gwałtowne protesty, po tym jak urzędnicy zarządzili dwutygodniowe zamknięcie placów budowy i wprowadzili obowiązek szczepień dla pracowników budowlanych.

Podczas manifestacji w kierunku policji poleciały m.in. butelki, klamki czy piłeczki golfowe, a funkcjonariusze wystrzelili w kierunku protestujących gumowe kule, granaty stinger i kule pieprzowe.

Część użytkowników komentujących wydarzenia w Melbourne pisze o „rewolucji” lub „nadchodzącej rewolucji”. Rob Roy na Twitterze stwierdza, że „to jest rewolucja”, w podobnym tonie wypowiada się Mark, który pisze, że „to jest «rewolucja», Melbourne zaraz wybuchnie”.

Melbourne is rising up against @DanielAndrewsMP. This is revolution. — Rob Roy (@Rob_Ruadh) September 21, 2021

This is “Revolution”, Melbourne is about to explode. 💥💥 Dan Andrews has lost complete control. — Mark (@tigertuffmark) September 21, 2021

REVOLUTION! Protesters in Melbourne Shut Down Major Freeways Over CVD Tyranny and Mandatory Shots https://t.co/ybZ6fxaEQQ — Wayne Cunnington (@waynetlc) September 22, 2021

A Revolution in Melbourne? https://t.co/UJmgddiisf — Willem Middelkoop (@wmiddelkoop) September 21, 2021

Sceny grozy na ulicach

Na jednym z nagrań, które pojawiło się w sieci po protestach widzimy jak uzbrojeni po zęby policjanci wyskakują z furgonetki i biegną w kierunku ludzi na ulicy, których powalają na ziemię. „Zwróćcie uwagę na funkcjonariusza z tyłu, który używa swojej broni do bicia człowieka na ziemi” – pisze Rita Panahi na Twitterze.

„O, dokładnie tak wyglądały łapanki u nas za niemieckiej okupacji – z ciężarówki wysypywali się Niemcy, tłukli i łapali kogo się da” – skomentował nagranie wydawca nczas.com Adam Wojtasiewicz.

O, dokładnie tak wyglądały łapanki u nas za niemieckiej okupacji – z ciężarówki wysypywali się Niemcy, tłukli i łapali kogo się da. https://t.co/ZBv7OmOvfW — Adam Wojtasiewicz ✝️⚔️🇵🇱 (@wojtasiewiczpl) September 24, 2021

Police clash with protesters in Melbourne CBD ending at the Shrine of Remembrance. Anti-lockdown protesters and Anti-jab protesters clashing themselves at times as some attempted to keep it peaceful. https://t.co/jsWJdmIwWO pic.twitter.com/FDDnwmLvZe — jason edwards (@jasonephoto) September 22, 2021

A sequence of a female police officer is crash tackled by a masked anti-lockdown protester dressed in all black on Bakers rd in Kew. https://t.co/Q89djBiT8X pic.twitter.com/npdQEX51Dk — jason edwards (@jasonephoto) September 19, 2021

Wild scenes in Melbourne today as anti lockdown protesters clash with police in roaming confrontations. Part 2 https://t.co/Vy6eFhVwcw pic.twitter.com/VcRmsHl2p7 — jason edwards (@jasonephoto) August 21, 2021

Policja chodzi „od drzwi do drzwi”?

W sieci pojawiło się także zupełnie inne wideo z udziałem policji. Widać na nim trzyosobową grupę policjantów, która odwiedziła jednego z mieszkańców, by zapytać czy planuje wziąć udział w trwających protestach oraz czy zna kogoś, kto ma plany protestować i czy brał udział w protestach w przeszłości.

How is this real? pic.twitter.com/5G9ElM1uPU — Echo Chamber (@echo_chamberz) September 23, 2021

Źródło: reuters.com/ realclearpolitics.com/twitter/nczas.com