Już jutro! Nadciąga protest „Stop Segregacji Sanitarnej” w Warszawie. Sprawdź szczegóły

W najbliższą sobotę, 2 października w Warszawie szykuje się wielka manifestacja „Marsz Wolności i Suwerenności – Stop Segregacji Sanitarnej”. Początek wydarzenia o godzinie 12.00 na Placu Zamkowym.

Organizatorzy zwracają na uwagę, że to już półtora roku, jak „tkwimy w szaleństwie lockdownów, niekończących się obostrzeń, łamania praw obywatelskich i odbierania nam wolności pretekstem «walki z pandemią»”.

„Rząd PiS przy wsparciu KO, Lewicy, PSL i Polski2050 chce pójść jeszcze krok dalej i wprowadzić w Polsce haniebną, bezprawną segregację sanitarną. Już na najbliższym posiedzeniu Sejmu ustawa 1449 oraz ustawa dyskryminująca miliony osób niezaszczepionych może wrócić, a my musimy trzymać rękę na pulsie!” – czytamy na stronie wydarzenia na Facebooku.

Organizatorzy ostrzegają, że już na najbliższym posiedzeniu Sejmu może powrócić ustawa 1449, która ostatnio zniknęła z harmonogramu prac niższej izby Parlamentu.

15 września informowaliśmy, iż „rządowy projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw zniknął z harmonogramu rozpoczynających się dziś obrad Sejmu”.

„Protest, jakiego jeszcze w Polsce nie było”

„Nie możemy na to pozwolić, musimy wyjść na ulicę i z całych sił protestować! Jeśli władza zobaczy, że odpuszczamy, wówczas na pewno to wykorzysta. W wielu państwach na świecie trwają ogromne protesty przeciwko segregacji sanitarnej i przymuszaniu do szczepień na Covid-19. My też musimy walczyć o naszą wolność i podstawowe prawa obywatelskie, które chce się nam odebrać!” – podkreślają na Facebooku organizatorzy wydarzenia.

Zróbmy taki protest, jakiego jeszcze w Polsce nie było. Niech cała Polska dowie się o naszym sprzeciwie. My, wolni ludzie, nie damy się sterroryzować pandemii strachu i medialno-politycznej nagonce, nie damy się złamać!” – apelują.

Protest Marsz Wolności i Suwerenności – Stop Segregacji Sanitarnej odbędzie się w sobotę 2 października o godzinie 12 na Placu Zamkowym w Warszawie.