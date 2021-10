Przemytnicy ludzi zatrzymani na granicy. Pomagali im Polacy

Straż Graniczna zatrzymała dwóch Bułgarów, którzy przewozili nielegalnych imigrantów. Mieli przy sobie narkotyki i kamienie szlachetne, prawdopodobnie diamenty.

„Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Szudziałowie zatrzymali dwóch obywateli Bułgarii, którzy przewozili nielegalnych imigrantów. Mieli przy sobie narkotyki oraz kamienie, które wyglądały jak kamienie szlachetne. Twierdzili, że są to diamenty” – poinformowała rzecznik SG ppor. Anna Michalska

Zaznaczyła, że zostały one wysłane do ekspertyzy. „Wkrótce będziemy mieli informację, czy rzeczywiście są to diamenty. Ustalamy, czy otrzymali je od nielegalnych imigrantów, jako zapłatę” – dodała.

W środę SG zatrzymała 13 osób za pomocnictwo. Wśród nich było trzech obywateli polskich, pozostali to cudzoziemcy, min. z Turcji, Tadżykistanu, Wielkiej Brytanii Niemiec i Syrii.

W szpitalach przebywa 15 nielegalnych imigrantów, wśród nich jest ośmioro dzieci. Jedno ma zapalenie płuc, inne porażenie mięśniowe. Decyzje o dalszej hospitalizacji podejmą lekarze.

Rzecznik przekazała, że do placówki SG w Michałowie w nocy ze środy na czwartek została przewieziona grupa imigrantów z Iraku. „Te osoby zadeklarowały, że będą się ubiegały w Polsce o ochronę międzynarodową. Wnioski zostaną od nich przyjęte” – zapewniła.

W ośrodkach strzeżonych przebywa 1530 nielegalnych imigrantów.

Od sierpnia Straż Graniczna udaremniła ponad 14 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.

