Pierwszy europejski kraj zmniejsza opodatkowanie paliw w związku z kryzysem. A Kaczyński nie chce

Władze Portugalii podjęły decyzję o tymczasowym ograniczeniu obciążeń podatkowych na paliwa oferowane na stacjach. Decyzja jest podyktowana rosnącymi w ostatnich dniach cenami energii w Europie. A prezes PiS Jarosław Kaczyński nie chce nam ulżyć.

Zgodnie z opublikowanymi w sobotę przepisami obciążenie podatkowe dla producentów i dystrybutorów paliw oferowanych na stacjach jest mniejsze o 1 eurocenta na 1 litrze oleju napędowego oraz o 2 eurocenty na 1 litrze benzyny.

Jak poinformował sekretarz stanu ds. podatkowych Antonio Mendonca Mendes, decyzję w sprawie obniżenia wartości podatków od paliw podjęto podczas posiedzenia rady ministrów w piątek.

Nowe przepisy podatkowe dotyczące paliw obowiązują od soboty 16 października do 31 stycznia 2021 r. Ich wprowadzenie, jak wyjaśnił Mendonca Mendes, wynikało z drastycznego zwiększenia cen energii na europejskich rynkach w ostatnich dniach.

Przedstawiciel rządu Antonia Costy sprecyzował, że obniżka podatku “ma charakter decyzji nadzwyczajnej”, a jej celem jest wpłynięcie na dostawców, aby obniżyli ceny paliw dla finalnych odbiorców.

Tymczasem Jarosław Kaczyński pytany, czy polski rząd powinien rozważyć możliwość obniżenia stawek akcyzy na paliwa, aby tym samym spadły ceny w detalu, stwierdził:

– Nie uważam, żeby akurat ta metoda, w tym momencie była najlepsza. Po prostu dlatego, że dla dokonania w Polsce zmian, pozytywnych zmian dla ogromnej większości społeczeństwa, a w gruncie rzeczy dla całego społeczeństwa, wymaga to pieniędzy (podatników – przyp. red.), więc ja bym dochodów państwa nie obniżał.

Jarosław Kaczyński najwyraźniej nie rozumie, że wyższe ceny paliw, to droższe wszystkie produkty wymagające transportu, a wyższe ceny to niższa konsumpcja i niższa produkcja czyli w efekcie niższe wpływy do budżetu państwa. Ale socjaliści takich podstawowych rzeczy niestety nie rozumieją…

