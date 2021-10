Feministki domagają się wpuszczenia imigrantów. Proimigrancka manifa w Warszawie [FOTO/VIDEO]

Inicjatorkami demonstracji były m.in Janina Ochojska, Agata Młynarska i prof. Monika Płatek.

Na transparentach rozpisano hasła typu: „Stop torturom na granicy”, „Przyjmę uchodźców, oddam rasistów”.

Na tego typu demonstrację zgodę wyraził prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Przypomnijmy, że kilka dni temu ogłosił on, że m.in. ze względu na ogłoszoną pandemię koronawirusa nie powinien się odbyć Marsz Niepodległości. W przypadku feministek okazuje się, że sytuacja epidemiologiczna nie jest problemem.

Podczas niedzielnej proimigranckiej demonstracji w Warszawie przemawiały reprezentantki środowisk feministycznych. Krytykowały rząd za wprowadzenie stanu wyjątkowego na granicy polsko-białoruskiej i oskarżały o pozostawienie uchodźców „na pewną śmierć”.

Nie zabrakło też zdobywającego od niedawna – nie wiedzieć czemu – popularność darcia się wniebogłosy.

Po przemówieniach rozpoczął się marsz ulicami stolicy. Wystartował z ronda de Gaulle’a w kierunku placu Trzech Krzyży, potem ulicą Wiejską przeszedł pod Sejm, by finalnie ulicami Piękną i Marszałkowską wrócić do centrum.

„Ten marsz to przestrzeń dla wszystkich nas, które i którzy nie mają zgody na tortury, wywózki i inne skandaliczne działania polskich władz w stosunku do ludzi szukających w Polsce schronienia. Które_rzy czują gniew, rozpacz, bezradność czy oburzenie!” – pisali wcześniej organizatorzy.

Poniżej zdjęcia i filmy z manify udostępnione na Twitterze.

