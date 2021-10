Afera po słowach Bożeny Dykiel w „Dzień Dobry TVN”. Fundacja się od niej odcina

Bożena Dykiel gościła ostatnio w „Dzień Dobry TVN”, gdzie wywołała sporą konsternację prowadzących. Aktorka bez owijania w bawełnę skrytykowała „pandemiczny cyrk”. Odniosła się też do depresji. Od słów aktorki odcina się Fundacja „Twarze depresji”, która stoi za akcją „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję”, której Dykiel jest ambasadorem.

– Wojtek Młynarski też chorował na depresję. To jest brak pierwiastka litu. Nie to, że się go uzupełni, ten lit. Organizm to powinien sam wytworzyć, tylko musimy mu dać do tego materiał. Więc trzeba uważać, co się wpuszcza do pyska, nie jeść byle czego, jeść dobre rzeczy. Poza tym ruszać się, czytać, nie tylko gapić się w telefon i telewizor – mówiła w TVN Dykiel.

Słowa te zbiły z pantałyku prowadzące Agnieszkę Woźniak-Starak i Ewę Drzyzgę. Teraz od słów aktorki odcina się też fundacja stojąca za kampanią, której ambasadorem jest Bożena Dykiel.

„Fundacja ‚Twarze depresji’ od lat propaguje wiedzę o tym, że depresja jest chorobą, która wymaga leczenia. Od trzynastu edycji kampanii ‚Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję’ podkreślamy jednoznacznie, że TYLKO połączenie farmakoterapii i psychoterapii jest najskuteczniejszą drogą walki z depresją. Promujemy wiedzę opartą na rzetelnych badaniach klinicznych – tak w kampanii jak i w magazynie ‚Twarze depresji’. Opinia wyrażona przez panią Bożenę Dykiel w „Dzień Dobry TVN” nie jest opinią Fundacji tylko jej osobistą opinią. Nie była z nami konsultowana” – napisano na fanpage’u fundacji.

„Dalsze kroki i ustalenia przekażemy po weekendzie” – dodano.

