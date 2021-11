Korwin-Mikke przewiduje: „Za 2 lata na granicy stanie armia rosyjska i to wina PiS” [VIDEO]

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu, które zwołano w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej, Janusz Korwin-Mikke – lider wolnościowego skrzydła Konfederacji – wyrzucił rządzącym, że obecna sytuacja jest ich winą.

We wtorek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński oraz minister obrony narodowej Mariusz Błąszczak przedstawili informację rządu w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i podejmowanych w tej kwestii działań.

Sytuację tę skomentował w swoim wystąpieniu lider wolnościowego skrzydła Konfederacji i prezes partii KORWiN – Janusz Korwin-Mikke.

– Jego ekscelencja Mateusz Morawiecki powiedział, że za tym wszystkim stoi prezydent Rosji. Otóż jego ekscelencja Włodzimierz Putin prowadzi politykę budowy wielkiej Rosji i wczoraj odnotował na tej drodze ogromny sukces – mówił w Sejmie Janusz Korwin-Mikke.

– Białoruś już się nie wywinie, zostanie przyłączona do związku z Rosją. I to wy ten sukces zrobiliście – grzmiał Janusz Korwin-Mikke wskazując na ławy rządzących. – To wy atakowaliście Łukaszenkę, nie dając mu żadnej szansy swojej niezależności.

– Jedynie Donald Trump chciał pomóc Łukaszence i posłał tutaj pana Pompeo, ale Donald Trump przegrał wybory i Łukaszenka stanął w sytuacji, w której nie miał żadnego wyboru i musiał się przyłączyć do Rosji – mówił prezes partii KORWiN.

– I to wy jesteście autorami tego sukcesu [Putina] – mówił wskazując palcem rządzących.

– Za dwa lata na granicy będzie nie 3 tysiące uchodźców, tylko potężna armia rosyjska stała i to jest wasza odpowiedzialność – wyście to zrobili. Zamiast pomóc Łukaszence, żeście go gnębili – grzmiał wolnościowiec.

Źródło: NCzas