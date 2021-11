Nowa fucha byłego szefa sanepidu. Całkowicie zmienia branżę, ale wciąż na państwowym

Były szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jarosław Pinkas „znalazł” nową robotę. Został członkiem rady nadzorczej… Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych – informuje Onet.

Pinkas z zawodu jest lekarzem, profesorem medycyny. Teraz zajmie się jednak zupełnie czymś innym.

Według informacji „Onetu”, były szef GIS kilka dni temu został członkiem rady nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. To firma w całości kontrolowana przez państwo za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pinkas twierdzi, że odpowiednie kompetencje na to stanowisko ma. M.in. dlatego, że od 1999 roku posiada certyfikat umożliwiający zasiadanie w radach spółek Skarbu Państwa.

– Oprócz tego, że byłem lekarzem, to całe zawodowe życie zajmowałem się zarządzaniem. Dlaczego PWPW? Wie pan, to są niezwykle ciekawe czasy… To nie jest tylko drukarnia i poligrafia, ale przede wszystkim jeden z najlepszych zespół informatycznych robiący różne rzeczy służące temu, aby ta firma miała cały czas mocną pozycję rynkową. Portfel musi być dywersyfikowany. Mam wrażenie, a nawet pewność, że się tam przydam, ponieważ dywersyfikacja jest niezwykle istotna dla PWPW – skomentował w „Onecie” Pinkas.

Pinkas niespodziewanie odszedł, Niedzielski do dziś nie ogłosił konkursu

W listopadzie 2020 roku Pinkas niespodziewanie zrezygnował z funkcji szefa GIS. Oficjalnie z powodu kłopotów zdrowotnych.

Nieoficjalnie jednak nie dogadywał z Adamem Niedzielskim, który ministrem zdrowia został trzy miesiące przed dymisją Pinkasa. Niedzielski na nowego szefa GIS – z pominięciem procedur konkursowych – powołał Krzysztofa Saczkę.

Niedzielski mówił wtedy, że Saczka „przez najbliższy czas będzie wszystkim (sanepidem – red.) zarządzał”, a jak wszystkie problemy zostaną rozwiązane (wówczas mówiło się o błędnym raportowaniu covidowych statystyk), to wtedy nowy konkurs zostanie ogłoszony. Minął niemal rok i żadnego nowego konkursu nie było.

Sam Pinkas zaś sporadycznie udzielał się w mediach. W jednym z wywiadów przyznał, że wirus to głównie socjologia, a w kwestii covidu miał po prostu „święty obowiązek mówić dokładnie tak samo, jak ECDC i cała UE”.