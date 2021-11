Pośmiertne pojednanie. Przedstawiciele Marszu Niepodległości ws. Kamila Durczoka

– Zmarł jeden z dziennikarzy, który nie był nam przychylny. W sieci pojawiają się wpisy, rozliczające go z jego życia – piszą na Twitterze przedstawiciele stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

– Nie róbcie tego – apelują i dodają: – On w tej chwili patrzy na oblicze Boga. To już jest sprawa tylko między nimi. Pomódlcie się za jego duszę.

— Marsz Niepodległości (@StowMarszN) November 16, 2021