NIEWINNY. Nastoletni Kyle Rittenhouse strzelał w obronie własnej podczas lewackich zamieszek BLM. Wzruszające chwile w sądzie [VIDEO]

Rittenhouse został uniewinniony ze wszystkich pięciu stawianych mu zarzutów, w tym tego najcięższego – umyślnego morderstwa pierwszego stopnia.

Toczący się od ponad tygodnia proces oskarżonego był przez cały czas jednym z głównych tematów w amerykańskich mediach i wywoływał wielkie emocje. Sprawa dotyczyła zamieszek w Kenoshy wywołanych w 2020 roku przez lewacką rewoltę BLM.

W innych amerykańskich miastach zadymiarze z BLM plądrowali wówczas sklepy i niszczyli niemal wszystko, co stanęło na ich drodze.

W samej Kenosha w stanie Wisconsin trwały rozruchy po tym, jak policjant podczas interwencji postrzelił czarnoskórego Blake’a. Tłum rozbijał szyby w sklepach oraz podpalał samochody. Próbowano też podpalić gmach sądu. By zapewnić bezpieczeństwo do miasta na prośbę lokalnych władz skierowano oddziały Gwardii Narodowej.

17-letni wówczas Rittenhouse, na co dzień mieszkaniec stanu Illinois, pojechał do Kenoshy (sąsiedni stan Wisconsin). Stanął tam z karabinem AR-15, chcąc – jak tłumaczył – bronić miejscowych biznesów przed uczestnikami zamieszek.

Adwokaci broniący Rittenhouse’a wskazywali, że właściciel miejscowego salonu samochodowego poprosił go o ochronę firmy w trakcie protestów. Nastolatek został wówczas zaatakowany przez zadymiarzy.

Na nagraniach widać, jak protestujący zaczęli nastolatka gonić. Rittenhouse upadł na ziemię, a jeden z goniących, Joseph Rosenbaum, próbował chłopakowi wyrwać broń. Wówczas 17-latek oddał trzy strzały, zabijając go.

Podczas późniejszych starć śmiertelnie postrzelił jeszcze jednego mężczyznę – Anthony’ego Hubera, który podczas walki wręcz tłukł nastolatka deskorolką.

Postrzelił także w ramię Gaige’a Grosskreutza, który celował do niego z broni.

Poniżej jedno z nagrań, które wciąż dostępne jest w sieci internetowej. Na rozprawie zaprezentowano także inne nagrania, m.in. z drona.

⚠️WARNING: This video shows an armed white man in Kenosha shoot people at point blank range, walk away strapped w/ his AR-15 as 3 military vehicles drive right past him despite bystanders yelling that he just shot people. We are witnessing America on fire. pic.twitter.com/gLoXungGtE

— Kristen Clarke (@KristenClarkeJD) August 26, 2020