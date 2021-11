Naród wspaniały, tylko ludzie… Polacy popierają segregację sanitarną [SONDAŻ]

Z najnowszego sondażu IBRiS dla „Rzeczypospolitej” wynika, że większość Polaków popiera obostrzenia, w tym lokalne lockdowny i segregację sanitarną.

Na Zachodzie, w państwach w których wprowadzono zasady segregacji sanitarnej ludzi, obywatele burzą się i wychodzą na ulice. W królestwach Belgii i Niderlandów ludzie nie przestają protestować – nawet, gdy policja otwiera do nich ogień lub traktuje ich pałami.

W Kraju Priwislanskim sytuacja ma się zupełnie na odwrót. Segregacji sanitarnej jeszcze nie ma, choć zapewne, gdyby nie protesty środowisk związanych z Konfederacją, a w szczególności jej wolnościowym skrzydłem spod znaku partii KORWiN, to by była. Partia rządząca bowiem podejmuje już drugą próbę, by wprowadzić możliwość segregacji pracowników, a Polakom najwyraźniej to nie przeszkadza, bo wedle wyników sondażowych – popierają oni covidowy reżim z segregowanie ludzi włącznie.

Niestety 59,5 proc., Polaków oczekuje jeszcze większej promocji szczepień, wprowadzenia paszportów covidowych i związanych z tym ograniczeń dla osób niezaszczepionych.

Niewiele mniej, bo 53,1 proc., wymaga by rząd powinien natychmiast podjął działania zmierzające do ograniczenia skali „pandemii” – w tym wprowadzić lokalne lockdowny.

Trochę, ale tylko trochę, lepiej jest w kwestii inwigilacji pracowników. „Tylko” 42,5 proc. ankietowanych popiera danie pracodawcom możliwości sprawdzania, czy ich pracownik jest zaszczepiony.

Pomysł, który na szczęście nie ma poparcia Polaków to powrót uczniów do nauki zdalnej (21.9 proc. ankietowanych „za”). Marne to jednak pocieszenie przy tak fatalnych wynikach innych punktów.

Tylko 9,9 proc. badanych uważa, że rząd nie powinien wprowadzać żadnych ograniczeń. To by się zgadzało, bo mniej więcej na poziomie 10 proc. oscyluje poparcie dla wolnościowców.

Aż chciałoby się zacytować pewnego polityka (nomen omen socjalistycznego rewolucjonistę i idola obecnej władzy): „Naród wspaniały, tylko ludzie k….”.

Źródło: rp.pl