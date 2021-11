Więcej kasy, testów, spóźniony fundusz kompensacyjny za NOPy. Kraska zdradza, co ustalono na spotkaniu roboczym ws. covid

Ustawa o funduszu kompensacyjnym, darmowe testy dla grup zawodowych mających kontakt z ludźmi, dodatki dla zawodów niemedycznych, zatrudnionych przy walce z pandemią – o takich uzgodnieniach ze spotkania z przedstawicielami klubów i kół poinformował dziennikarzy wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

W piątek w Sejmie odbyło się spotkanie wiceministra zdrowia Waldemara Kraski z przedstawicielami klubów i kół w sprawie walki z pandemią COVID-19. Kraska opowiedział, co na nim ustalono.

– Po pierwsze była zgoda wszystkich, abyśmy wprowadzili ustawę o Funduszu Kompensacyjnym. Ta ustawa zostanie w poniedziałek skierowana do Sejmu. To będzie ustawa tylko o tym funduszu, nie będą w tej ustawie zamieszczone inne, dodatkowe rzeczy – powiedział wiceminister.

– Wszystkie strony zgadzały się, że to jest bardzo ważne, że także te osoby, które się wahają, czy się zaszczepić miały twardy dowód na to, że jak powstaną niepożądane odczyny poszczepienne, będą miały za to jakąś rekompensatę – dodał. Nie dodał, że z uchwaleniem tej ustawy rząd „buja się” już prawie rok.

Wszyscy uczestniczy zgodzili się też, że wprowadzone zostaną dobrowolne, darmowe testy dla osób, które mają duży kontakt z ludźmi. Chodzi o pracowników służby zdrowia, oświaty, administracji, komunikacji miejskiej. – To będzie w formie rozporządzenia, żeby taki pracownik mógł na swoją prośbę wykonać bezpłatnie test – zaznaczył.

Ktoś taki, kto będzie się poddawał testowi, nie będzie od razu włączany w kwarantanny, tak jest do tej pory. Jeszcze nie wiadomo – jak powiedział wiceminister – czy testy będą genetyczne, czy antygenowe.

Trzecie uzgodnienie to dodatki finansowe dla pracowników niemedycznych, zatrudnionych na oddziałach covidowych. – Chodzi o personel, który uczestniczy w procesie terapeutycznym, czyli panie salowe, administracja, sekretarki – mówił Kraska.

– To były trzy kwestie, które zgłosiłem na początku, bo sądziłem, że będzie tutaj konsensus i zgoda – dodał.

Nie ma zgody ws. certyfikatu covidowego

Przyznał, że zgody nie było w sprawie obostrzeń i certyfikatu covidowego. – Nie było tu jednomyślności, koła i kluby miały różne ona ten temat poglądy – zaznaczył.

Był też pomysł Koalicji Polskiej, by płacić za szczepienie (ten, kto się zaszczepi, dostanie pieniądze). – W tej sprawie też nie było jednomyślności – poinformował.

– Wysłuchaliśmy wszystkich klubów i kół parlamentarnych, w następnym spotkaniu przedstawimy nasze propozycje, co ewentualnie w tym kierunku powinniśmy zrobić – zapowiedział wiceminister.

Następne spotkanie w tej samej formule przewidziane jest w najbliższym czasie. Kiedy, nie doprecyzowano.

Pytany co z projektem ustawy o prawie pracodawców do kontroli zaszczepienia pracowników – zgłoszonym w ubiegłym tygodniu przez posłów PiS – Kraska odparł, że ten temat nie był poruszany.

– Pojawił się taki wątek, ale nie miał ogólnego konsensusu, aby coś takiego wprowadzać. Chcemy, aby te projekty kontrowersyjne były przyjmowane w pełnej zgodzie i z aprobatą wszystkich klubów – podkreślał.

W piątkowym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości (szef sejmowej komisji zdrowia Tomasz Latos i Bolesław Piecha), Koalicji Obywatelskiej (Katarzyna Lubnauer, Marek Hok), Lewicy (Marcelina Zawisza, Wojciech Konieczny), Koalicji Polskiej-PSL (Dariusz Klimczak, Władysław T. Bartoszewski), a także kół: Konfederacji (Krzysztof Bosak), Polski 2050 (Mirosław Suchoń), Porozumienia (Jan Strzeżek) i Kukiz’15 (Jarosław Sachajko).

Przybył także główny doradca premiera ds. pandemii prof. Andrzej Horban, a także dr Artur Zaczyński, członek Rady Medycznej przy premierze i dyrektor szpitala na Stadionie Narodowym.