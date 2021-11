Obowiązkowe szczepienia w Niemczech. Przyszły kanclerz jest „za”

Według informacji pochodzących z kręgów uczestników trwającego szczytu rządu federalnego z rządami krajów związkowych przyszły kanclerz Olaf Scholz opowiedział się za powszechnymi obowiązkowymi szczepieniami, podają dziennik „Bild” i portal tygodnika „Spiegel”.

Polityk lewicowej SPD domagał się ponadpartyjnej inicjatywy Bundestagu.

Ważne jest, „abyśmy ustanowili powszechny obowiązek szczepień”, powiedział. Scholz wzywa do „ponadpartyjnej inicjatywy Bundestagu”: „Jako poseł do parlamentu w każdym razie się na to zgodzę, aby to było jasne” – pisze „Spiegel”

Rząd federalny i rządy krajów związkowych dyskutują we wtorek na temat sytuacji pandemicznej. W związku z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa Omikron i silną w Niemczech czwartą falą pandemii Covid-19, coraz głośniejsze stają się w RFN wezwania polityków do podjęcia bardziej zdecydowanych działań w walce z pandemią.

Lewica będzie rządzić w Niemczech

SPD, Zieloni i FDP porozumieli się w sprawie koalicji rządowej. Partie chcą stworzyć „koalicję równych sobie”, w której wszyscy partnerzy mogą wnieść swój wkład dla dobra kraju. Celem nie jest „polityka najmniejszego wspólnego mianownika, ale wielkiego efektu”, powiedział podczas konferencji prasowej Olaf Scholz.

