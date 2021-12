Prof. Horban naciska na policję i sanepid. Mają wrócić masowe kontrole

Przewodniczący Rady Medycznej przy premierze Mateuszu Morawieckim, prof. Andrzej Horban w publicznych wypowiedziach naciska na służby, by egzekwowały covidowe obostrzenia, restrykcje, nakazy i zakazy.

W Polsce w teorii od 1 grudnia obowiązują nowe obostrzenia, wprowadzone pod pretekstem wariantu Omikron.

Z wypowiedzi poszczególnych członków Rady Medycznej wynika, że propozycje i oczekiwania były znacznie bardziej zamordystyczne. Dr Konstanty Szułdrzyński w mediach proponował nawet, by niezaszczepionym uniemożliwić korzystanie z komunikacji miejskiej.

Prof. Horban pytany był w środę w Programie III Polskiego Radia, m.in. o to, czy on i pozostali członkowie Rady Medycznej czują się słuchani przez premiera i przez rząd.

– Dla nas istotne jest to, czy jesteśmy słuchani przez społeczeństwo – odpowiedział.

Pytany był także, czy Rada Medyczna rekomendowała rządowi inne, może bardziej restrykcyjne rozwiązania na ten etap walki z pandemią COVID-19.

Prof. Horban wyrecytował wówczas ostatnie oficjalne stanowisko Rady Medycznej zawarte w pięciu punktach.

Następnie ubolewał, że część Polaków nie nosi masek oraz że nie są przestrzegane obowiązujące covidowe restrykcje.

Chce, aby odpowiednie służby rzetelnie weryfikowały obostrzenia i odpowiednio karały.

– Chodzi nam o to, by odpowiednie służby egzekwowały wprowadzone ograniczenia – podkreślił, unikając jednocześnie deklaracji, czy planowane są kolejne obostrzenia.

Jak służby mają weryfikować limity nieobejmujące zaszczepionych?

O tym, jak przedsiębiorcy mają weryfikować paszporty covidowe mówił na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Przykładowo, wg nowych wytycznych, w restauracjach obłożenie może sięgać maksymalnie 50 proc. miejsc, ale limit ten nie dotyczy zaszczepionych.

Niedzielski wskazał, że pracownicy mogą wpuszczać ludzi bez żadnych weryfikacji do momentu, aż obłożenie lokalu wypełni się do połowy. Gdy limit ten zostanie osiągnięty, to wówczas pracownicy mają wymagać od kolejnych gości dobrowolnego okazania paszportu covidowego. A jeśli paszportu dobrowolnie nie okażą, to są traktowani jako niezaszczepieni i nie mają prawa wejść do lokalu.

Zapowiedział, że sanepid ma przeprowadzać masowe kontrole pod tym kątem. Horban przytaknął Niedzielskiemu i swoimi wypowiedziami wywiera nacisk na odpowiednie służby, by ruszyły w teren i szukały osób nieprzestrzegających obostrzeń.