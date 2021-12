Papież Benedykt XVI przyjął trzecią dawkę szczepionki. „Nie należy nikogo zmuszać do szczepień”

Papież senior Benedykt XVI dał się zaszczepić trzecią dawką szczepionki przeciw COVID-19. Poinformował o tym sekretarz emerytowanego papieża – abp Georg Gänswein.

Abp Georg Gänswein poinformował, że zarówno on jak i papież senior Benedykt XVI, przyjęli już trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Kapłan zaznaczył jednak, że „nie należy nikogo zmuszać do szczepień”.

Arcybiskup pytany, czy Benedykt XVI również popiera szczepienia, odpowiedział, że „inaczej nie kazałby się szczepić trzy razy”.

Sekretarz papieża seniora popiera apel Franciszka, by się szczepić, ale nie zgadza się z wieloma innymi rzeczami, o których mówi obecny Ojciec Święty. Kapłan mówi o tym otwarcie.

Skomentował również swoje relacje z papieżem Franciszkiem, określając je jako „dobre, choć nie zawsze wolne od napięć”.



– Jak łatwo zauważyć, jesteśmy zupełnie różnymi osobowościami – dodał arcybiskup.

Franciszek powiedział mu kiedyś, że nie jest on tym, „który zwrócony twarzą uśmiecha się do ciebie, a potem wbija ci nóż w plecy, i to jest jego siła i słabość”.



– Mówię otwarcie, gdy się z czymś nie zgadzam. Z punktu widzenia Franciszka nie zawsze było to najlepsze rozwiązanie – zaznaczył abp Gänswein.

