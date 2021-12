Braun do oburzonych transparentem: nikt mnie tu pouczał i egzaminował nie będzie

Nikt mnie tu pouczał i egzaminował z wrażliwości historycznej nie będzie – zaznacza Grzegorz Braun. Przedstawiciel konserwatywnego skrzydła Konfederacji odnosi się do afery związanej z transparentem, na tle którego sfotografowano posłów Konfederacji przed rozpoczęciem protestu przeciw segregacji sanitarnej.

We wtorek na ul. Wiejskiej w Warszawie przeciwnicy segregacji sanitarnej dali wyraz swojej niezgody na to, co próbuje zrobić władza. Protest odbył się w dniu, kiedy do Sejmu wpłynął poselski projekt posła Czesława Hoca, dotyczący sprawdzania paszportów covidowych i testowania pracowników.

Uwagę mediów skupiło głównie zajście, które miało de facto miejsce przed protestem Konfederacji, a zdjęcie z niego odbiło się szerokim echem w Internecie. Chodzi o pojawienie się transparentu, który nawiązuje do napisu „arbeit macht frei” z niemieckiego obozu zagłady w Auschwitz.

Zdjęcie polityków Konfederacji stojących na tle transparentu, który wywołał wielkie oburzenie, pochodzi z momentu, gdy parlamentarzyści weszli na scenę po zakończonym proteście organizowanym przez stowarzyszenie STOP NOP. Było to jeszcze przed rozpoczęciem „konferencji prasowej” Konfederacji, przed którą transparent został usunięty.

Medialna nagonka rozwścieczyła posła Grzegorza Brauna, który twierdzi, że nikt nie ma prawa wytykać mu braku wrażliwości historycznej.

– 17-letni kuzyn mojej mamy tam zginął. I wuj taty – w innym niemieckim kacecie. Nie mówiąc już o innych ofiarach i stratach wojennych w rodzinie. Wiec nikt mnie tu pouczał i egzaminował z wrażliwości historycznej nie będzie – napisał na Twitterze konserwatysta.

Również wolnościowiec Artur Dziambor odniósł się do sprawy w podobnym tonie. Polityk z Pomorza wspomniał o swoim dziadku, byłym więźniu obozu w Auschwitz, który był dla niego wzorem.

Źródło: NCzas