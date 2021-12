Wojewoda wplątuje Powstanie Wielkopolskie w pro-szczepionkową propagandę

Powstańcze chorągwie otrzymają w piątek 17 grudnia osoby, które w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu (WUW) zaszczepią się przeciw Covid-19. Inicjatywa wojewody wielkopolskiego ma związek z obchodzonym w tym roku po raz pierwszy Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Powstania co prawda mają to do siebie, że ludzie stają po dwóch stronach barykady, ale w przypadku zrywów narodowych stają się elementem nie podziałów, ale wspólnej pamięci i tożsamości. Dlatego ich wykorzystywanie do spornego dla wielu Polaków eksperymentu masowych szczepień budzi poważne wątpliwości. Działania wojewody po prostu znowu dzielą…

Biuro prasowe wojewody podało, że w piątek do godz. 16.00 w siedzibie urzędu można zaszczepić się przeciw Covid-19 jednodawkową szczepionką firmy Johnson&Johnson. Wykonywane będą także szczepienia trzecią dawką dla wszystkich osób uprawnionych do jej przyjęcia.

„Przy okazji” WUW przypomniał, że 27 grudnia po raz pierwszy obchodzony będzie Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Z tej okazji podczas piątkowej akcji szczepień każda osoba zaszczepiona otrzyma również powstańczą chorągiew. Niezaszczepieni mają sobie flagi kupić?

„Zachęcam wszystkich, aby ta powstańcza chorągiew z białym orłem towarzyszyła nam wszystkim podczas tegorocznych obchodów. 27 grudnia udekorujmy flagami nasze domy, place i ulice. Niech cała Wielkopolska okryje się biało-czerwoną” – powiedział wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Ustawę o ustanowieniu nowego święta państwowego podpisał w listopadzie w Poznaniu prezydent Andrzej Duda. Święto to, mające upamiętniać zwycięski zryw Polaków przeciwko Niemcom w latach 1918–1919 i przypada w rocznicę wybuchu insurekcji. 103. rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego, Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, przebiegać będzie pod hasłem „NASZE Powstanie WielkoPOLSKIE”. Szkoda tylko, że pomysł wojewody sprawia, że staje się elementem dzielenia Polaków…

Źródło: PAP