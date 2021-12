Wraca nauka zdalna z małymi wyjątkami. Lockdown edukacji bardzo szkodzi młodym

Od poniedziałku, 20 grudnia pod pretekstem walki z koronawirusem w Polsce wraca nauka zdalna. Zgodnie z początkowymi zapowiedziami, uczniowie do szkół wrócą za trzy tygodnie, czyli 10 stycznia 2022 roku.

Ograniczenie pracy stacjonarnej nie obejmuje przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.

Nauka zdalna – od kiedy do kiedy?

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zostanie ograniczone stacjonarne funkcjonowania szkół podstawowych i ponadpodstawowych i wprowadzone w nich nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Ograniczenie obejmuje także placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, szkoły artystyczne realizujące wyłącznie kształcenie artystyczne i placówki artystycznych oraz szkoły artystyczne realizujące także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego.

Opieka świetlicowa dla najmłodszych dzieci, których rodzice pracują

Dyrektor w czasie nauki zdalnej dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej, odpowiadających klasom I–III szkoły podstawowej, których rodzice nie mogą zapewnić im opieki w tym czasie, będzie musiał umożliwić opiekę świetlicową, jeśli rodzice będą o to wnioskować.

Faktyczna nauka zdalna w szkołach w grudniu prowadzona będzie w szkołach tylko przez trzy dni. W czwartek 23 grudnia rozpoczyna się przerwa w nauce w związku ze świętami Bożego Narodzenia. Formalnie przerwa potrwa do 31 grudnia włącznie. Następnie przypada 1 stycznia, który jest dniem ustawowo wolnym, a dodatkowo przypada on tym razem w sobotę. Do nauki zdalnej uczniowie wrócą dopiero po niedzieli – 3 stycznia, również tylko na kilka dni: trzy lub cztery. W czwartek 6 stycznia przypada święto Trzech Króli, które jest dniem wolnym. W piątek 7 stycznia w wielu szkołach będzie dniem wolnym od zajęć z tzw. puli dni wolnych do dyspozycji dyrektora szkoły.

Które placówki będą działać stacjonarnie?

Rozporządzenie nie ogranicza też funkcjonowania w sposób stacjonarny młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych.

W przypadku szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i zorganizowanych w podmiotach leczniczych i w jednostkach pomocy społecznej o tym, czy będą prowadzone tam zajęcia w formie stacjonarnej, będzie decydował dyrektor, przy zachowaniu całkowitej dobrowolności ze strony rodziców dzieci i młodzieży.

W przypadku szkół, których funkcjonowanie zostało ograniczone – w odniesieniu do dzieci i uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły będzie zobowiązany do zorganizowania zajęć w sposób stacjonarny lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie tej szkoły.

Uczniowie korzystający z internatów i burs będą mieli możliwość przebywania w nich, jeśli warunki nie pozwalają im na powrót do domu i korzystanie z nauki zdalnej w miejscu zamieszkania.

Dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego i placówek kształcenia ustawicznego będą mogli zorganizować zajęcia praktyczne stacjonarnie. Zajęcia będą mogły odbywać się w wybranych dniach tygodnia. Wymiar zajęć praktycznych nie może przekroczyć 16 godzin tygodniowo.

Także praktyki zawodowe będą mogły być realizowane stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia. Zachowano jednocześnie możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii (np. w formie wirtualnego przedsiębiorstwa lub projektu edukacyjnego).

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Rozwiązania te mają również zastosowanie do kształcenia praktycznego realizowanego w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Ponadto w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego i placówek kształcenia ustawicznego, dla uczniów i słuchaczy, którzy przystępują odpowiednio do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r., dyrektor będzie mógł zorganizować konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu.

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na sytuację epidemiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika. Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Możliwe będzie organizowanie konsultacji w szkole dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty czy maturalnego. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w konsultacjach indywidualnych lub w grupach. Korzystanie z konsultacji przez uczniów jest dobrowolne.

Również w klasie programowo najwyższej szkoły artystycznej, w której jest przeprowadzany egzamin dyplomowy lub egzamin końcowy, dyrektor szkoły artystycznej może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne artystyczne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu dyplomowego lub egzaminu końcowego.

Za zgodą dyrektora szkoły, centrum lub placówki, uczniowie biorący udział w konkursach, olimpiadach i turniejach będą mieli możliwość udziału w powyższych zawodach wiedzy, przy spełnieniu warunków regulaminowych określonych przez organizatorów konkursów, olimpiad i turniejów.

Możliwe będzie też organizowanie zajęć wspomagających.

