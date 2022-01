PILNE! Konto Konfederacji oficjalnie usunięte. Facebook cenzuruje największą partię na portalu

Facebook oficjalnie usunął profil Konfederacji, największej polskiej partii politycznej w tym medium społecznościowym. Jako powód podano zbytnie odbieganie od oficjalnej narracji pandemicznej i szczepionkowej.

O tym, że profil Konfederacji – który śledziło 671 tys. osób, najwięcej ze wszystkich partii politycznych w Polsce – zostanie usunięty rano poinformował sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Janusz Cieszyński.

Tuż przed godziną 14 konto Konfederacji rzeczywiście zostało usunięte.

Jak się tłumaczy Facebook? „Chcemy aby Facebook był miejscem gdzie ludzie mogą wyrażać swoje opinie, ale także czuć się bezpiecznie. Dlatego wprowadziliśmy Standardy społeczności, które określają jakiego rodzaju treści są dozwolone na naszych platformach i usuwamy wszystkie treści, które je naruszają. W zgodzie z tymi zasadami usunęliśmy stronę Konfederacji, która wielokrotnie naruszała Standardy społeczności, w szczególności dotyczące zasad walki z COVID-19 i środków ostrożności z tym związanych oraz mowy nienawiści” – czytamy w komunikacie, które portalowi spidersweb.pl przesłało biuro prasowe Meta (Facebook).

To bezprecedensowy atak amerykańskiego giganta mediów społecznościowych na największą polską partię prawicową. Można to odczytać jako bezpośrednie mieszanie się do polskiej polityki.

‼️ Stało się. Facebook usunął profil @KONFEDERACJA_ – największy i najpopularniejszy profil partii politycznej w Polsce. O 14.00 nasza konferencja prasowa w Sejmie w tej sprawie! pic.twitter.com/Iu15PJAnKU — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) January 5, 2022

Facebook usunął profil #Konfederacja, który do przed chwilą miał 671 tysięcy obserwujących i był największym partyjnym profilem w Polsce. To samo wcześniej spotkało @JkmMikke. Czekam teraz na oburzenie tym faktem, przedstawicieli centrolewicy, którzy tyle mówią o wolności słowa. — Artur E. Dziambor (@ArturDziambor) January 5, 2022

Strona @KONFEDERACJA_ na FB została przed chwilą usunięta! To skandaliczna ingerencja w polską scenę polityczną oraz wolność słowa i wyrażania poglądów w wykonaniu Facebooka (który oczywiście miał do tego prawo, ale też my mamy prawo protestować)! — Konrad Berkowicz (@KonradBerkowicz) January 5, 2022

To co właśnie zrobił właściciel Facebooka ze stroną @KONFEDERACJA_ pokazuje, że za chwilę możemy obudzić się w świecie dyktatu globalnych korporacji, w którym wolność słowa, prawa polityczne czy możliwość dyskusji będą ZAKAZANE! Zgodnie z doktryną skrajnej lewicy. — Michał Urbaniak (@urbaniak_michal) January 5, 2022