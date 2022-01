Mazurek do Czarnka: „Głuchy jesteś”? Minister pokazuje zaświadczenie lekarskie [FOTO]

„Hej Czarnek, ty głuchy jesteś? Nie trzymaj nas w nieustannej niepewności, tylko miej odwagę udzielić odpowiedzi” – taki wpis pojawił się w piątek na twitterowym koncie pisowskiej europoseł Beaty Mazurek. Polityk domagała się reakcji ws. wpisu kurator oświaty, która skrytykowała m.in. przymus szczepień.

Barbara Nowak oświadczyła w Radiu Zet, że „absolutnie nie zgadza się”, aby „kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać”. – Zwłaszcza, jeżeli mówimy o szczepionkach, które, tak jak wszyscy wiedzą, jeszcze nie są do końca stwierdzone konsekwencje stosowania tego eksperymentu – oznajmiła. Dodała jeszcze, że szczepienie to „wolna decyzja każdego wolnego człowieka” i nie chciała odpowiedzieć na pytanie, czy sama jest zaszczepiona.

Ta wypowiedź wywołała prawdziwą burzę, bo nie wszyscy zgadzają się z tym, że nie wolno ludzi zmuszać do szczepienia. Niektórzy, jak np. była minister edukacji, uważają, że o szczepieniu nie powinno się w ogóle dyskutować. Można jedynie zachęcać, albo nie mówić nic:

Inni, jak minister zdrowia Adam Niedzielski, zarzucali kobiecie „brak rozumu”:

W końcu kobieta sama złożyła samokrytykę – jakby chciała przyznać rację tym wszystkim ludziom:

Rykoszetem w całej aferze oberwał minister Przemysław Czarnek. Dymisji domagała się była rzecznik PiS, obecnie europosłanka Beata Mazurek, która w tej sprawie zwróciła się w piątek do szefa MEiN.

„Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję! Ambasador RP w Czechach zostanie odwołany bo: ‚Nie ma zgody na skrajnie nieodpowiedzialne wypowiedzi’. Czy i jaka będzie decyzja wz. z tą wypowiedzą Panie Czarnek? A może są równi i równiejsi?” – szukała analogii Mazurek.

Gdy Czarnek nie odpowiedział, Mazurek kontynuowała: „Hej, Przemysław Czarnek, Ty głuchy jesteś? Nie trzymaj nas w nieustannej niepewności tylko miej odwagę udzielić odpowiedzi?” – napisała na Twitterze.

Na antenie RMF FM Czarnek odpowiedział na tę krytykę. — Pani poseł zachowuje się, tak jak się zachowuje. To jest jej sposób bycia, wszyscy jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Wszystkim moim przyjaciołom zalecam większą wstrzemięźliwość w korzystaniu z mediów społecznościowych. Zwłaszcza wieczorami — powiedział minister Czarnek.

Po kilku godzinach minister opublikował zdjęcie zaświadczenia lekarskiego po wizycie u lekarza. Minister edukacji podkreślił, że jego słuch jest dobry. Zaświadczenie zostało wydane 10 stycznia 2022 r., w związku z badaniem okresowym. Wystawił je Marek Posobkiewicz, który w latach 2012-2018 był szefem sanepidu.