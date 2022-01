Tłum wiwatował po uwolnieniu Djokovicia. Policja użyła gazu łzawiącego. Serb zapowiada konferencję [VIDEO]

Fani nie tylko tenisa zgromadzili się w dwóch miejscach na ulicach Melbourne – pod budynkiem sądu, gdzie sędzia wydał wyrok o uwolnieniu Djokovicia oraz pod budynkiem, gdzie zebrał się sztab prawniczy Djokovicia na czas zdalnej rozprawy, trwającej w sumie (z przerwami) blisko osiem godzin.

W gabinetach prawników przebywał także Djoković. Sportowiec został tam dowieziony przez służby celne z ośrodka dla imigrantów, w którym serbskiego tenisistę umieszczono 5 stycznia po tym, gdy odmówiono mu wizy ze względu na brak szczepienia przeciwko COVID-19, pomimo że wcześniej zezwolono na wjazd jako „wyjątek medyczny”.

Po wyroku sądu zgromadzeni na ulicach Melbourne fani wiwatowali. Wyrazem euforii było m.in. bicie w bębny i tańce.

Z biegiem czasu coraz większy tłum pojawiał się przed budynkiem, w którym przebywali prawnicy i Djoković. Powiewały przede wszystkim serbskie, ale także m.in. polskie i greckie flagi.

Gdy czarna limuzyna wyjechała z podziemnego parkingu, tłum dosłownie eksplodował z radości. Fani wiwatowali na cześć uwolnionego serbskiego tenisisty i biegli za powoli samochodem. Nie jest jasne, czy w środku przebywał Djoković.

W pewnym momencie jedna z osób wskoczyła na samochód. W tym momencie australijska policja użyła gazu łzawiącego. Doszło do małych zamieszek. W kierunku funkcjonariuszy poleciały różne przedmioty. Po około kwadransie sytuacja się uspokoiła. Wiele osób, także policjantów, przecierało oczy po kontakcie z gazem łzawiącym.

Police have used OC spray to disperse a crowd in Melbourne that was mobbed a car which the tennis fans believed held Novak Djokovic. @theage pic.twitter.com/1uwCirHZ7m

Police pepper sprayed a group of fans after they blocked the path of a car they believed was carrying Djokovic

Fans were banging on the window, throwing bottles at the car and two people were jumping up and down on top of it @theage https://t.co/AdK3kmQmWr pic.twitter.com/vwyYrofJZg

— Paul Sakkal (@paulsakkal) January 10, 2022