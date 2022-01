Rozprawa Novaka Djokovicia. Znamy werdykt [AKTUALIZACJA]

Australijski sąd uznał, że decyzja służb granicznych o cofnięciu wizy Novakovi Djokoviciowi ze względów covidowych była bezzasadna. Serbski tenisista triumfuje i najprawdopodobniej będzie mógł zagrać w zbliżającym się Australian Open.

Od kilku dni trwa covidowy cyrk zainicjowany przez australijskie władze. Ofiarą padł najlepszy tenisista na świecie, Novak Djoković. Serbowi najpierw pozwolono wjechać do Australii jako „wyjątek medyczny”, a gdy już na Antypodach wylądował, to stwierdzono, że bez szczepienia nie może otrzymać wizy i zarządzono jego deportację.

Numer jeden światowego rankingu odwołał się od decyzji do sądu. Przez kilka dni australijskie władze robiły, co w ich mocy, by upokorzyć niezaszczepionego Djokovicia. Umieszczono go w imigranckim ośrodku, o którym wcześniej media pisały, że panują tam skandaliczne warunki, zabroniono mu treningów, utrudniono kontakt z otoczeniem i tenisową federacją.

Decyzja o deportacji Djokovicia cofnięta

W poniedziałek, 10 stycznia, sąd uznał, że decyzja służb granicznych o cofnięciu wizy Novakovi Djokoviciowi ze względów covidowych była bezzasadna.

Sędzia Anthony Kelly nakazał urzędnikom w ciągu 30 minut od wydania decyzji na piśmie zwolnienie Djokovicia z imigranckiego aresztu i zwrócenie mu paszportu i innych dokumentów podróżnych.

Kelly orzekł, że Djoković spełnił wszystkie obowiązujące warunki do wjazdu na teren Australii i tym samym unieważnił decyzję o cofnięciu wizy.

Oznacza to, że Djoković najprawdopodobniej zagra w rozpoczynającym się 17 stycznia turnieju Australian Open. Najprawdopodobniej, bo… decyzję sądu może jeszcze cofnąć minister do spraw migracji. Jeśli anulowałby wizę Serba, będzie to jednoznaczne z tym, że Djoković dostanie trzyletni zakaz wjazdu do Australii.

Djoković dziewięciokrotnie triumfował w Australian Open – najwięcej w historii. Łącznie 20-krotnie wygrywał w turniejach Wielkiego Szlema, a jeśli wygrałby zbliżające się AO, stanie się samodzielnym rekordzistą pod tym względem.

