Dzień Judaizmu w polskim Kościele. „Ustanowiony po to, żeby przerabiać myślenie ludzkie”

W tym roku 17 stycznia będziemy obchodzić 25. Dzień Judaizmu w Kościele katolickim. Jego celem jest pokazanie głębokich związków historycznych i duchowych, jakie nas łączą – powiedział przewodniczący Rady KEP ds. Dialogu Religijnego bp Rafał Markowski.

Podkreślił, że „te związki są trwałe, niezbywalne i fundamentalne dla nas wszystkich”.

Centralne obchody 25. Dnia Judaizmu odbędą się w tym roku 17 stycznia w Poznaniu, pod hasłem „Moje myśli nie są myślami waszymi” (Iz 55,8).

– Nie chodzi tylko i wyłącznie o celebracje, o zorganizowanie jednorazowe wydarzenia – choć ono ma swoją rangę, ale coś głębszego, ważniejszego – pokazanie tych głębokich związków historycznych i duchowych, jakie łączą Kościół katolicki z judaizmem. To jest cała historia zbawienia – powiedział w środę bp Markowski w czasie konferencji, która odbyła się w Warszawie.

Kapłan twierdzi, że „te związki są trwałe, niezbywalne i fundamentalne dla nas wszystkich”. Uważa, że „przypominanie o tym, to powracanie do źródeł”. – To wydaje się konieczne, jeśli chcemy zachować świeżość wiary – ocenił przewodniczący Rady KEP ds. Dialogu Religijnego.

Podsumowując obchody Dnia Judaizmu w Kościele katolickim bp Markowski zwrócił uwagę, że odbyły się one w większości polskich diecezji. Jak zaznaczył – „dialog to jest proces, który trwa”.

Zapowiedział, że „tegoroczne obchody wpisują się w trwający w Kościele synod, do którego papież Franciszek zaprosił wszystkich – nie tylko katolików, ale także braci protestantów, prawosławnych, ludzi reprezentujących inne poglądy religijne”.

– Nie chodzi o to, żebyśmy się zgadzali w każdej kwestii, ale żebyśmy potrafili wymienić swoje przekonania i argumenty i próbowali się zrozumieć – powiedział bp Markowski.

Na temat obchodów wypowiedział się również naczelny Rabin Polski Michael Schudrich.

Tym razem jednak rabin wskazał na dwa wyzwania – potrzebę pogłębienia i rozszerzenia dialogu katolików i wyznawców judaizmu oraz pogłębienia współpracy w przestrzeni społecznej. Przyznał, że „są różnice między wyznawcami obu religii i zawsze one pozostaną”, ale „mamy wiele spraw, nad którymi pracujemy razem”.

Nawiązując do osobistego spotkania z papieżem Janem Pawłem II, Michael Schudrich powiedział, że czasami kontakt z drugim człowiekiem nie musi dokonywać się poprzez słowa, ale poprzez gesty, takie jak np. trzymanie ciepłej ręki drugiej osoby.

Członek Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem prof. Jan Grosfeld stwierdził, że tym, co na najgłębszym poziomie łączy chrześcijan i Żydów, to „oczekiwanie na coś dobrego, nadzieja na Mesjasza”. – Ważne, że czekamy razem – wskazał profesor.

Profesor uważa, że świadomość żydowskich korzeni pozwala unikać Kościołowi herezji religijnych. – Jest to pewne zabezpieczenie dla zdrowej wiary, nauki, dla zdrowego życia. Stawia bowiem pytanie – na ile chrześcijanie żyją, myślą w sposób, który jest chrystusowy; czy też myślą powierzchownie, a w głębi mają swoje pomysły na to – kim jest Bóg, kim jest człowiek – twierdzi członek Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem.

Zwrócił uwagę, że Dzień Judaizmu w Kościele katolickim to nie jest dzień dialogu z Żydami. – To był dzień ustanowiony po to, żeby przerabiać myślenie ludzkie, myślenie religijne w naszym Kościele – wskazał.

W tym roku centralne obchody Dnia Judaizmu rozpoczną się w Poznaniu 17 stycznia 2022 r. o godz. 11.00 wspólną modlitwą chrześcijan i Żydów przy symbolicznym grobie rabina Akivy Egera na Cmentarzu żydowskim. Modlitwę poprowadzą naczelny rabin Polski Michael Schudrich oraz przewodniczący Poznańskiej Grupy Ekumenicznej ks. Marcin Kotas z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Poznaniu.

O godz. 11.30 w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu nastąpi otwarcie Izby Pamięci rabina Akivy Egera. Wykład „Charyzmatyczna postać rabina Akivy Egera inspiracją dla współczesnych” wygłosi prof. Rafał Witkowski. Na godz. 13.00 zaplanowano odwiedziny w siedzibie Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Poznaniu i spotkanie z Alicją Bromberg-Kobus, wiceprzewodniczącą Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.

O godz. 15.00 odbędzie się nabożeństwo biblijne „Moje myśli nie są myślami waszymi”, któremu będzie przewodniczył prymas Polski abp Wojciech Polak. Komentarz chrześcijański wygłosi metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś, natomiast żydowski – naczelny rabin Polski Michael Schudrich.

O godz. 17.00 nastąpi wręczenie Nagrody „Menora Dialogu” przyznawanej przez Stowarzyszenie Coexist i Fundację Signum. O godz. 18.45 w Akademii Lubrańskiego odbędzie się spotkanie podsumowujące 25-letnią historię Dnia Judaizmu w Polsce. Perspektywę żydowską nakreśli prof. Stanisław Krajewski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, a chrześcijańską prof. Jan Grosfeld, członek Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem. Podsumowania dokona przewodniczący komitetu bp Rafał Markowski.

W Warszawie główne obchody Dnia Judaizmu odbędą się 17 stycznia w stołecznym kościele środowisk twórczych pw. św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła – poinformowało biuro prasowe archidiecezji warszawskiej. O godz. 17.00 zostanie odprawiona msza św. „o uproszenie miłości”.

Dzień Judaizmu został ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 roku i jest obchodzony corocznie 17 stycznia – w wigilię Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Źródło: PAP, NCzas