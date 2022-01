Bosak UJAWNIA, co mówią politycy, gdy kamery są wyłączone. „Coś jest na rzeczy”

Krzysztof Bosak był jednym z gości Bogdana Rymanowskiego w niedzielny poranek w Polsat News. Poseł Konfederacji ujawnił na Twitterze także kulisy programu i zdradził, o czym rozmawiali zaproszeni politycy w saloniku, gdy nie dosięgało ich czujne oko kamer.

Podczas programu wywiązała się m.in. dyskusja na temat sprawy Novaka Djokovicia. Po niemal dwóch tygodniach „walki” tenisista ostatecznie nie został dopuszczony do rywalizacji w Australian Open i został deportowany z Australii.

Sprawa Djokovicia była też pretekstem do rozmowy na temat pandemicznych restrykcji w naszym kraju.

– Prawo obowiązuje wszystkich. Prawo powinno być przestrzegane. Ta konsekwencja bardzo, bardzo charakterystyczna i ona powinna być tak naprawdę dużą nauką dla innych krajów, także dla Polski, że jeżeli są przepisy, jeżeli są obostrzenia, to one są wprowadzone po to, żeby pomagać społeczeństwu, żeby – w tym przypadku – ratować życie ludzkie, żeby zapobiegać covidowi. Więc ja uważam, że właściwa decyzja i chciałbym, naprawdę chciałbym, żeby taka konsekwencja była także w Polsce. Bo my ciągle mamy z tym problem – grzmiał Marcin Kierwiński.

– Ja nie mówię tutaj o wpuszczaniu czy niewpuszczaniu. Tam nie wpuszcza się pierwszej rakiety świata, w Polsce nie przestrzega się kwestii paszportów covidowych, nie przestrzega się kwestii maseczek – ciągnął dalej poseł PO.

– Ale jak nie ma prawa, to co chce pan przestrzegać? – wtrącił Krzysztof Bosak.

Bosak odnosił się także do rezygnacji 13 z 17 członków Rady Medycznej przy premierze rządu warszawskiego. – Dla mnie rezygnacja większości członków rady medycznej była dobrą wiadomością – zaczął Bosak.

– Uważam, że oni odpowiadają za dotychczas realizowaną politykę (pandemiczną – przyp. red.) przed państwo i większość ich rekomendacji została spełniona – stwierdził poseł Konfederacji. Przypomnijmy – głównym argumentem członków Rady Medycznej, którzy złożyli rezygnacje było to, że ich rekomendacje nie są realizowane.

– W pierwszej kolejności zostały zrobione lockdowny, oni to popierali i chcieli jeszcze radykalniejszej wersji, co doprowadziłoby polską gospodarkę i społeczeństwo do ruiny – wskazał.

Ciekawie było także przed programem. Jak wynika z relacji Krzysztofa Bosaka na Twitterze, politycy poruszali aktualne tematy również poza anteną.

„Polsat. Za chwilę Śniadanie Rymanowskiego. Wchodzę do saloniku, a tam politycy różnych opcji rozmawiają ze sobą o zakrzepicy. «Coś jest na rzeczy», zgadzają się ze sobą. Także tego” – napisał Bosak.

Polsat. Za chwilę Śniadanie Rymanowskiego. Wchodzę do saloniku, a tam politycy różnych opcji rozmawiają ze sobą o zakrzepicy. „Coś jest na rzeczy”, zgadzają się ze sobą. Także tego. — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) January 16, 2022

Źródła: Polsat News/NCzas/Twitter