Żydowska publicystka OSTRO potępia covidowy zamordyzm i postuluje drugą Norymbergę. „To polityka nazistów”

Reżim sanitarny w Kanadzie kwitnie. Zaledwie w sobotę weszły w życie przepisy, które uniemożliwiają niezaszprycowanym amerykańskim kierowcom ciężarówek przekroczenie granicy. Efekt tego jest taki, że w kanadyjskich sklepach widać już niedobory towarów. Żydowska publicystka porównała sanitarystyczną politykę Kanady do posunięć nazistowskich Niemiec i postuluje powtórzenie procesów norymberskich dla odpowiedzialnych za wdrażanie szpryc-zamordyzmu.

Diane Weber Bederman to m.in. publicystka „Times of Israel” i autorka kilku książek. Ostatnio jej artykuł pt. „Czy porównywanie polityki covidowej z polityką nazistowskich Niemiec jest antysemickie?” został przedrukowany w „JewishPress” – nowojorskim magazynie dla ortodoksyjnych Żydów.

W swoim tekście Bederman oskarżyła premiera Kanady Justina Trudeau o „niemoralne” piętnowanie przeciwników przymusowej szprycy.

„Mamy rok, a nasi przywódcy robią kozły ofiarne z niezaszczepionych, obwiniając ich o kontynuowanie pandemii. Podobnie jak inni źli przywódcy, oni raczej dzielą niż jednoczą” – wskazała.

W ocenie żydowskiej publicystki współcześni zwolennicy koronareżimu „zignorowali lekcje, które mieliśmy wyciągnąć z II wojny światowej”. Bederman porównała też retorykę współczesnych sanitarystycznych rządów odnoszącą się do tzw. antyszczepionkowców do tej używanej przez narodowych socjalistów w III Rzeszy. Jak podkreśliła, taka taktyka jest niezwykle krótkowzroczna.

„Czy ktoś dzisiaj wierzy, że Niemcy mieli jakiekolwiek pojęcie, jakie będą konsekwencje ich posłuszeństwa? Że doprowadzi to do Zagłady? Po prostu wykonywali rozkazy, mam na myśli rozporządzenia swoich polityków; jedno po drugim; rezygnując z jednej wolności po drugiej” – przypomniała.

W mocnych słowach odniosła się też do postawy samego Justina Trudeau, który na antenie publicznej telewizji ostro potępił wszystkich, którzy nie zgadzają się z „jedyną słuszną” narracją ws. Covid oraz szprycy. – To ekstremiści, którzy nie wierzą w naukę, często są mizoginami, często też rasistami. To mała grupa, która prężnie działa i musimy dokonać naszych liderów, dla dobra kraju. Czy będziemy tolerować tych ludzi? – grzmiał polityk.

„Oto Justin Trudeau, świętoszkowaty, wyrachowany, obłudny, nieudolny, nieetyczny, niemoralny i skorumpowany człowiek, który może teraz dodać swoje trzy grosze do tej listy zła” – skwitowała jego postawę Bederman.

Żydowska publicystka jasno też zaznaczyła, że porównywanie polityki covidowej z polityką nazistowską nie jest bynajmniej przejawem antysemityzmu. „Potwierdzam, że nie jest antysemityzmem porównywanie tych dwóch (polityk – przyp. red.). Oznacza to, że zapomnieliśmy o lekcjach, które mieliśmy wyciągnąć z Procesów Norymberskich. Procesów będących konsekwencją polityki nazistów, która doprowadziły do wytępienia 6 milionów Żydów” – podkreśliła.

W jej ocenie, gdyby odpowiednie nauki zostały wyciągnięte z procesów norymberskich, to teraz każde ludzkie życie cieszyłoby się szacunkiem i nie byłoby podziału ludzi ze względu na status zaszprycowania.

Publicystka poparła też wystąpienia lekarzy, którzy sprzeciwiają się koronareżimowi. Wśród nich wymieniła dr. Petera McCullougha, dr. Roberta Malone i dr. Kulvindera Kaura.

Swój tekst zakończyła mocnym podsumowaniem, w którym postuluje międzynarodowy proces – podobny do tego, który odbył się w Norymberdze – w wyniku którego „Anthony Fauci trafi do celi”.

Źródła: lifesitenews.com/NCzas