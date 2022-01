Ustawa Hoca o segregacji sanitarnej. Piecha z PiS twierdzi, że jest „lajtowa”

Bolesław Piecha z Prawa i Sprawiedliwości był gościem w programie „Graffiti” Polsat News. Poseł skomentował bieżące sprawy – m.in. zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego i zapowiedzi wprowadzenia segregacji sanitarnej i inwigilacji medycznej w miejscach pracy.

– Sytuacja musi być poważna skoro pan prezydent Duda zdecydował się na zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i pewnie wcale nie jest tak, że uspokoiły go te rozmowy, które były prowadzone przez prezydenta Bidena z przedstawicielami państw europejskich, w tym również Komisji Europejskiej – powiedział poseł PiS Bolesław Piecha w programie „Graffiti”.

Rozmowy dotyczyły sytuacji na Ukrainie i napięć pomiędzy Rosją a Ukrainą. Przywódcy państw zachodnich zaczęli ewakuację swoich dyplomatów z Kijowa, a analitycy obawiają się inwazji Federacji Rosyjskiej.

Kolejnym tematem poruszanym na antenie Polsat News była niesławna ustawa autorstwa pisowskich posłów pod przewodnictwem Czesława Hoca. Ustawę, która doprowadzi do segregacji pracowników, umożliwi pracodawcy inwigilację medyczną ludzi, których zatrudnia i ostatecznie zmusi wielu przedsiębiorców do zwolnień, Piecha nazywa „lajtową”.



– Ta ustawa jest bardzo „lajtowa”. Ona w zasadzie nakłada na pracodawców możliwość sprawdzania certyfikatów covidowych. Alternatywą jest testowanie i za to testowanie przed przystąpieniem do pracy – to się już zdarza w niektórych instytucjach – zapłaci budżet państwa – powiedział poseł Piecha.

Dzięki posłowi Piesze wiemy, ile będzie kosztowało zapowiadane przez ministra Niedzielskiego zwiększone testowanie. Pisowski polityk ujawnił, że przeznaczono na to aż miliard złotych.

– Ja jestem jednak zwolennikiem tych rozwiązań, które proponuje w zasadzie większość Europy, czyli docenienie tego paszportu covidowego – dodał.

Piecha stwierdził, że „on [paszport covidowy], chociażby mnie, chroni”. – Nie chorowałem i nie choruję i ja czuję się bezpieczny – powiedział.

Źródło: Polsat News