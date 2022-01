Ukrainiec przyjął już 25. dawkę szczepionki na covid. To niejedyny taki przypadek

Obywatel Ukrainy najprawdopodobniej pobił rekord świata w liczbie przyjętych dawek szczepionki na covid. Zaszprycowa się już 25. razy – w tym 5. razy jednego dnia.

Ukrainiec nie zrobił tego zgodnie z zaleceniami lekarza. Na ten moment mówi się o trzeciej lub czwartej dawce przypominającej, ale o 25. nikt jeszcze nie wspomina. Może wszystko przed nami?

Sprawę w swoich mediach społecznościowych skomentował Tomasz Sommer, redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!”.

– Zaszprycował się już 25 razy. I to się nazywa prawdziwy stachanowiec szczepień. Najlepsze będzie, jak teraz kowida dostanie – napisał na Twitterze wolnościowy dziennikarz.

Przypadek jest skrajny, ale nie odosobniony, bo pisaliśmy już o Nowozelandczyku, który jednego dnia przyjął aż 10 dawek szczepionki na covid. Wszystko dla pieniędzy – osoby, które nie chciały się szczepić, płaciły mu, by poszedł się zaszczepić za nie.

Nie wiadomo, ile w sumie szczepień przyjął mieszkaniec Nowej Zelandii, dlatego Ukrainiec pozostaje rekordzistą, ale wiadomo, że te 10, na których go przyłapano, dał sobie wszczepić jednego dnia.

Ps. Do czepiających się cenzorów, którzy ograniczają zasięgi – wiemy, że szczepionki to nie narkotyki i nasi czytelnicy również to wiedzą. Słowa Wałęsy przywołujemy jako żart.

