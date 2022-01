Donald Trump wspiera kanadyjski Konwój Wolności. „Dzielni ludzie. Zrobili naprawdę wielką rzecz” [VIDEO]

W miejscowości Conroe w stanie Teksas odbył się wielki wiec, na którym zgromadziło się kilkanaście tysięcy osób. Przemawiali najważnisi lokalni politycy, z gubernatorem Gregiem Abottem na czele. „Gwiazdą” wieczoru był jednak Donald Trump.

Były prezydent wciąż nie powiedział jednoznacznie, czy będzie ponownie ubiegał się o fotel prezydenta w 2024 roku.

Komentował natomiast bieżące wydarzenia. Trump, który sam jest zaszczepiony przeciwko covidowi, apelował, aby nie dyskredytować szczepień samych w sobie, natomiast ostro krytykował wszystkie covidowe regulacje i decyzje polityków zmieniające rzeczywistość pod pretekstem walki z koronawirusem.

Część uwagi poświęcił kanadyjskiemu „Konwojowi Wolności”, który z początkowo małego protestu przerodził się w wielką manifestację przeciwko covidowym obostrzeniom oraz obowiązkowi szczepień.

Trump stwierdził, że kanadyjscy kierowcy ciężarówek robią więcej dla wolności Amerykanów niż wielu wysokiej rangi rodzimych polityków.

– Ci dzielni kanadyjscy kierowcy, na pewno o nich słyszeliście, stawiają czoła bezprawnym mandatom szczepionkowym. Robią więcej, by bronić także amerykańskiej wolności, niż nasi przywódcy – powiedział na wiecu w Teksasie.

Oświadczył, że zdecydowanie popiera kanadyjską formę protestu. – Chcemy, by ci wspaniali kanadyjscy kierowcy ciężarówek wiedzieli, że wspieramy ich w działaniu. Zrobili naprawdę wielką rzecz – powiedział Trump.

