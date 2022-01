Absurdalna konferencja Trudeau. Tak premier Kanady skomentował „Konwój Wolności” [VIDEO]

Przypomnijmy, iż w poniedziałek 31 stycznia premier Trudeau poinformował o uzyskaniu pozytywnego wyniku testu na koronawirusa. Tego samego dnia zorganizował konferencję prasową z izolacji. Skomentował podczas niej m.in. protesty przeciwko covidowym obostrzeniom i obowiązkowym szczepieniom.

Podczas konferencji prasowej w poniedziałek premier Justin Trudeau potępił rzekomą „nienawistną retorykę” konwoju kierowców ciężarówek, który od kliku dni protestuje w Ottawie przeciwko covidowym obostrzeniom i obowiązkowym szczepieniom.

Trudeau powiedział, że rozumie, że dla wszystkich Kanadyjczyków frustrujące było to, że COVID-19 nadal w tak dużym stopniu wpływał na ich życie po prawie dwóch latach mniemanej pandemii, ale część nienawiści widzianej podczas protestu w tym swastyki, flagi Konfederacji i profanacja pomników było nie do przyjęcia.

Jak przypomina portal kelownacapnews.com „niektórzy protestujący wskoczyli na Grobowiec Nieznanego Żołnierza” , a także „przykryli pomnik Terry’ego Foxa plakatami” skierowanymi przeciw obowiązkowym szczepieniom i odwróconą flagą kanadyjską, „wywołując krytykę ze strony wielu urzędników”.

Trudeau wykorzystał metodę dobrze znaną także z polskich mediów, które omawiając ogromne manifestacje skupiały się na jakimś jednym przypadku karygodnego symbolu, hasła, czy zachowania.

– Wolność słowa, zgromadzeń i zrzeszania się są kamieniami węgielnymi demokracji, ale nazistowska symbolika, rasistowskie obrazy i profanacja pomników wojennych nie są – mówił, nie skupiając się przy tym na problemie podnoszonym podczas pokojowych demonstracji, ale wyolbrzymiając pojedyncze incydenty. – To obraza pamięci i prawdy – grzmiał.

„Premier Kanady Justin Trudeau oskarża tłum kierowców ciężarówek o „nienawistną retorykę” i „przemoc wobec obywateli”, woli raczej uczestniczyć w protestach BLM”, czytamy na twitterowym koncie Disclose.tv.

NOW – Canada's PM Justin Trudeau accuses the trucker convoy crowd of "hateful rhetoric" and "violence toward citizens," he rather prefers to attend BLM protests. pic.twitter.com/JpPhpTKZhm

Trudeau odniósł się do polityków, których widziano w miejscach konwojów w całym kraju, zachęcając ich do „długiego i intensywnego myślenia o konsekwencjach swoich działań”. Niektórzy kanadyjscy konserwatywni posłowie spotkali się lub wyrazili poparcie dla konwoju ciężarówek.

Premier Kanady powiedział, że nie spotka się z organizatorami protestu przeciw covidowym obostrzeniom i obowiązkowym szczepieniom, tak jak w przeszłości z grupami tubylczymi i BLM, powołując się na symbole nienawiści i retorykę wyznawaną przez niektórych członków konwoju ciężarówek i ich zwolenników.

„«Kanadyjczycy wiedzą, na czym stoję. To moment, w którym odpowiedzialni liderzy powinni dokładnie przemyśleć, na czym stoją i z kim są», mówi premier Trudeau, odpowiadając na pytanie dotyczące jego odmowy spotkania z organizatorami protestu przeciwko obowiązkowym szczepieniom”, czytamy na twitterowym koncie CPAC.

“Canadians know where I stand. This is a moment for responsible leaders to think carefully about where they stand and who they stand with,” says PM Trudeau as he responds to a question re: his declining to meet with organizers of anti–vaccine-mandate protest.#cdnpoli | #COVID19 pic.twitter.com/soLPW2jdU3

— CPAC (@CPAC_TV) January 31, 2022