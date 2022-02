Koniec obostrzeń jest możliwy! Konfederacja z projektem ustawy o powrocie do NORMALNOŚCI [VIDEO]

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiada łagodzenie covidowych obostrzeń oraz zniesienie wymogu noszenia masek w pomieszczeniach zamkniętych. Konfederacja chce przyspieszenia powrotu do normalności i przedstawia projekt ustawy.

Niedzielski udzielił wywiadu „Faktowi”, w którym prognozuje dalszy przebieg piątej fali koronawirusa oraz napomyka o zniesieniu obostrzeń. Dopytywany, czy oznacza to, że nie będzie limitów i obowiązku noszenia maseczek w zamkniętych pomieszczeniach, szef MZ dodał, że będzie zalecał, by osoby, które czują, że dotknęła je jakaś infekcja, nosiły maseczki.



– Zostaną one z nami, ale nie na zasadzie obowiązku, tylko rekomendacji. Myślę, że to będzie istotna prewencja, zwłaszcza w takich miejscach jak transport publiczny – powiedział.

Pisaliśmy o tym szerzej: Sanitarny odwrót. Koniec masek?! Niedzielski zapowiada stopniowe znoszenie restrykcji

Konfederacja nie chce tyle czekać i przedstawia projekt ustawy, dzięki któremu Polacy wrócą do normalności.

– Przedstawiamy projekt ustawy o powrocie do normalności. Skoro już sam minister zdrowia mówi o początku końca pandemii, to teraz mówimy sprawdzam. Koniec lockdownów, zakaz segregacji i dyskryminacji sanitarnej. Otwarta ochrona zdrowia i edukacja. Wracamy do normalnego życia! – pisze na Twitterze Tomasz Grabarczyk, rzecznik prasowy Konfederacji i lider struktur partii KORWiN w Łódzkiem.

Przedstawiamy projekt ustawy o powrocie do normalności. Skoro już sam minister zdrowia mówi o początku końca pandemii, to teraz mówimy sprawdzam. Koniec lockdownów, zakaz segregacji i dyskryminacji sanitarnej. Otwarta ochrona zdrowia i edukacja. Wracamy do normalnego życia! pic.twitter.com/7VOw2XX8ld — Tomasz Grabarczyk (@grabarczyktomek) February 9, 2022

Autorem ustawy jest członek partii KORWiN i Stowarzyszenia KoLiber – Witold Stoch.

Autor i pomysłodawca ustawy o powrocie do normalności – @witoldstoch 👏🏻 Z takim zapleczem czeka nas wspaniała przyszłość 🙂 pic.twitter.com/iBsqwGXNF4 — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) February 9, 2022

– Dzisiaj rozpoczynamy zbiórkę podpisów pod tym projektem i będziemy chcieli, żeby ten projekt wszedł w życie – mówił podczas konferencji prasowej Jakub Kulesza z partii KORWiN, szef klubu Konfederacji.

Kulesza przypomniał, że „jeszcze tydzień temu prezes Jarosław Kaczyński forsował szalony projekt ‚lex konfident’, który doprowadziłby nasze życie do jeszcze większego szaleństwa”, a „dzisiaj w ramach ogromnego sprzeciwu społecznego, presji, jaką wywieramy, wywieraliśmy na rządzących, minister Niedzielski wreszcie przyznał, że wchodzimy w początek końca pandemii”.

– My chcemy tą ustawą, ustawą o powrocie do normalności zagwarantować, że nigdy żadnemu politykowi, czy to PiS-u, czy to Lewicy, czy to od Hołowni, czy to z PSL-u czy jakiejkolwiek innej partii nie przyjdzie już nigdy do głowy wprowadzanie paszportów covidowych, wprowadzanie dyskryminacji sanitarnej, wprowadzanie lockdownów – powiedział twórca ustawy, Witold Stoch.

POWRÓT DO NORMALNOŚCI! Prezentujemy projekt ustawy https://t.co/4Io7qnM67k — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) February 9, 2022

Źródło: NCzas