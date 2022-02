OBLĘŻENIE Parlamentu! Ogromne protesty przeciw covidowym restrykcjom w kolejnym kraju [VIDEO]

Protestujący w ramach „Konwoju Wolności” przybyli ze wszystkich zakątków Nowej Zelandii i zebrali się przed budynkiem Parlamentu w stolicy kraju, Wellington, przed pierwszym w tym roku wystąpieniem premier Hiacynty Ardern.

Większość protestujących była niezamaskowana, trzymali transparenty wzywające do „wolności” i przyrzekli koczować przed Parlamentem do czasu zniesienia restrykcji wprowadzonych pod pretekstem mniemanej pandemii COVID-19.

Protesty są inspirowane oczywiście wydarzeniami w Kanadzie.

Premier Ardern nie spotkała się z protestującymi, a później powiedziała reporterom, że manifestanci nie reprezentują poglądu większości. – Myślę, że byłoby błędem w jakikolwiek sposób charakteryzować to, co widzieliśmy na zewnątrz, jako reprezentację większości – powiedziała.

– Większość Nowozelandczyków zrobiła wszystko, co w ich mocy, aby zapewnić sobie nawzajem bezpieczeństwo – stwierdziła. Wcześniej, podczas swego pierwszego parlamentarnego wystąpienia w tym roku, Ardern powiedziała, że pandemia COVID-19 nie skończy się na wariancie Omikron i Nowa Zelandia będzie musiała przygotować się na więcej wariantów wirusa w tym roku.

We wtorek policja aresztowała trzech mężczyzn, po tym jak mała grupa próbowała sforsować bramy ustawione na dziedzińcu Parlamentu jako bariera uniemożliwiająca dostęp do głównych budynków.

Mężczyźni zostali oskarżeni o utrudnianie pracy i zostali zwolnieni za kaucją. Będą musieli się stawić w Sądzie Okręgowym w Wellington w najbliższy poniedziałek.

Większość protestu była spokojna, pojawiły się jednak doniesienia o incydentach podczas trwającego protestu. Mowa m.in. o obrzuceniu jajkami 17-latki, czego powodem miało być to, że miała na twarzy maskę.

Thousands of Kiwis standing up to end all mandates outside New Zealand’s parliament house in Wellington #Convoy2022NZ #NoVaccinePassports #NoGreenPass #NoAlPaseSanitario #NonAuPassVaccinal #Freedomrally #GeenQR #FreedomConvoy2022 pic.twitter.com/TGj36zjOk1

New Zealand 🇳🇿 anti-mandate protesters at the capital in Wellington. Good job NZ 👏 pic.twitter.com/YSxjntgASk

„NZ «Konwój Wolności» przyrzeka zostać «tak długo, jak będzie trzeba».”, pisze na Twitterze użytkownik o nicku „TheCrimsonWorm”.

NZ’s “Freedom Convoy” Vows to Stay “As Long As It Takes”

A core group of New Zealand’s anti-mandate protesters have continued to gridlock the capital Wellington, promising to stick it out despite three arrests for attempting to breach police lines. pic.twitter.com/WSUXCFqCe6

— TheCrimsonWorm (@PrtyOfNone) February 9, 2022