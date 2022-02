TYLKO U NAS! Uczestnik protestów w Kanadzie UJAWNIA, co tam się dzieje [VIDEO]

Gościem w najnowszym programie Tomasza Sommera na kanale YouTube „Tomasz Sommer O”, był Andrzej Kumor – Polak mieszkający w Kanadzie, który pojechał do Ottawy na początku protestów kierowców ciężarówek.

– Teraz mamy sytuację patową w Kanadzie, gdzie władze miasta ogłosiły stan nadzwyczajny […] no i usiłują tych kierowców przy pomocy policji usunąć z centrum miasta, gdzie zablokowane jest powiedzmy kilkanaście ulic, ale też ciężarówki stoją dookoła na różnych parkingach nawet pod Ottawą – opowiadał Andrzej Kumor w programie Tomasza Sommera.

– Więc sytuacja jest taka, że policja zaostrza swoje środki […] nie wolno dostarczać im [kierowcom] pomocy, nie wolno dostarczać im benzyny i można za to otrzymać karę do bodajże iluś tam tysięcy grzywny – mówił Polak mieszkający w Kanadzie.

Kumor stwierdził, że protestujący kierowcy „chcą rozmawiać, tylko do tej pory nikt z nimi w ogóle nie rozmawia”. Tymczasem Justin Trudeau „utrzymuje tę samą retorykę”. – Wcześniej mówił, że to są ludzie straszni rasiści, biali suprematyści, mizogini i dodał do tego jeszcze antysemitów. A teraz premier Kanady stwierdził, że oni „blokują demokrację”.

Poza tym Trudeau miał nazwać truckersów „powstańcami”. – To nie jest bez znaczenia, bo właśnie te zachowania typu powstanie pozwalają pozwalają władzom na zawieszenie Konstytucji – powiedział Andrzej Kumor.

Gdy Tomasz Sommer wyraził zdziwienie, że jeszcze niedawno Trudeau wygrał wybory, a teraz musi mierzyć się z ogromnymi protestami, to Polak z Kanady przypomniał, że Trudeau „ma mniejszościowy rząd i rządzi z tą jeszcze bardziej radykalną lewicą, popieraną przez związki zawodowe”.

Sam Kumor wyśmiewa kanadyjską lewicę. – Oni występują przeciw tym kierowcom ciężarówek, a to jest protest klasy robotniczej, czyli jak najbardziej ludzi pracujących, których ta lewica powinna reprezentować – stwierdził. – Tymczasem oni reprezentują elity światowe i globalne.

Źródło: NCzas