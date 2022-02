Zwycięstwo protestujących w Kanadzie. Władze zniosą restrykcje covidowe. „Słyszę was głośno i wyraźnie” [VIDEO]

Protesty przeciwko covidowym obostrzeniom i obowiązkowi szczepień trwają w Kanadzie już od wielu dni. Przypomnijmy, że „Konwój Wolności” wyruszył w drugiej połowie stycznia. Z początkowo małego i lokalnego protestu przerodził się w wielką ogólnokrajową manifestację.

Dotarł do Ottawy już tydzień temu, a w mijającym tygodniu protesty pojawiły się w innych miejscach Kanady, m.in. w pobliżu Coutts (Alberta), gdzie znajduje się przejście graniczne między USA a Kanadą. Na początku tygodnia wjazd do kraju zablokowało kilkuset kierowców.

BREAKING: Massive convoy of truckers have blockaded the US-Canada border crossing in Alberta pic.twitter.com/A4KHrzETbv

„PRZYBYLI KOWBOJE!

Na posterunku RCMP (Kanadyjska Królewska Policja Konna – przyp. red.) w Milk River zgromadzili się przedstawiciele wszystkich grup społecznych dotkniętych skutkami restrykcji.

Ci zwolennicy podzielają ten sam zamiar, co kierowcy ciężarówek w zamkniętym mieście granicznym Coutts – nie ruszą się z miejsca, dopóki wszystkie restrykcje nie zostaną zniesione” – czytamy na twitterowym koncie „K2”.

