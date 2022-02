Protesty w wielu miastach Kanady. Setki kierowców zmierzają do Ottawy. Policja zapowiada ROZPRAWIENIE SIĘ z demonstracją [VIDEO]

Przypomnijmy, że „Konwój Wolności” wyruszył w drugiej połowie stycznia. Z początkowo małego i lokalnego protestu przerodził się w wielką ogólnokrajową manifestację. Dotarł do Ottawy już tydzień temu. Od tamtej pory w stolicy kraju trwają protesty przeciwko covidowym obostrzeniom i obowiązkowym szczepieniom.

Po masowych protestach w ostatni weekend stycznia, kiedy ze stolicy ewakuowany został premier Kanady, w tygodniu sytuacja nieco się uspokoiła, jednak protestujący zapewniali, że nie mają zamiaru odpuszczać i spodziewa się, że już dziś manifestacje znów przybiorą na sile. Do stolicy Kanady ma zmierzać kilkaset kierowców ciężarówek.

Organizatorzy „Konwoju Wolności” wydali w środę oświadczenie, w którym mówią, że mają empatię dla mieszkańców miasta, ale pozostaną w Ottawie, dopóki wszystkie poziomy rządu nie zakończą wszystkich restrykcji związanych z pandemią. Obecnie część protestujących domaga się również usunięcia rządu Trudeau.

Protest kierowców ciężarówek w Ottawie poparł były prezydent USA Donald Trump. Pochwalił on uczestników konwoju za „robienie więcej w obronie amerykańskiej wolności, niż większość naszych przywódców”.

A look at Downtown #Ottawa Friday evening as #ConvoyForFreedom2022 protests continue. There’s a fire pit, barbecues grilling up burgers, and plenty of food for everyone! pic.twitter.com/I50AyYyjUZ

Canada will not use #troops to deal with #truckers' protest- @JustinTrudeau

Trucks & other vehicles have been blockading downtown roads in #Ottawa since last Friday in what is an unprecedented protest by #Canadian standards.#TruckerConvoy #PassSanitaire #TruckersConvoy2022 pic.twitter.com/GBZID6DBjh

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) February 4, 2022